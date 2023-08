Người đâm chết hàng xóm bị bắt sau 5 ngày trốn trong rừng

Hà TĩnhLê Đình Thức, nghi phạm đâm chết hàng xóm Quách Văn Bình và làm bị thương một người khác, đã bị bắt sau năm ngày lẩn trốn trong rừng.

Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh cho biết, ông Thức, 51 tuổi, "sa lưới" lúc 20h30 ngày 11/8 tại một cánh đồng ven biển thuộc xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà. Điều tra viên đang áp giải nghi phạm về trụ sở để lấy lời khai. Ông Thức đối mặt với cáo buộc Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

"Thức trốn trên rừng, lúc vừa xuống biển vào tối nay thì bị công an theo dõi và bắt", lãnh đạo Công an Hà Tĩnh nói. Năm ngày qua, khoảng 300 người gồm công an, biên phòng, dân quân... được huy động để truy tìm nghi phạm này.

Nghi phạm Thức lúc bị bắt tại cánh đồng ở xã Thịnh Lộc, tối 11/8. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 18h30 ngày 6/8, ông Thức đi chơi về, thấy ông Quách Văn Bình, 70 tuổi và Trương Quang Bình cùng vài hàng xóm cùng ở thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc đang ngồi hóng mát gần nhà mình nên tiến lại hỏi: "Có ai ném đá vào nhà tôi không?".

Một số người sau đó trả lời: "Không ai ném đá đâu. Người lớn cả rồi chứ có phải trẻ con đâu mà làm vậy".

Nhà chức trách cáo buộc, giữa ông Thức và các hàng xóm sau đó xảy ra to tiếng. Bực tức, ông Thức cầm dao đâm ông Văn Bình khiến tử vong tại chỗ.

Khi bị ngăn cản, ông Thức đâm vào lưng của ông Quang Bình khiến bị thương. Ông Thức rời khỏi hiện trường, chạy vào rừng.

Lãnh đạo xã Thịnh Lộc cho hay nghi phạm Thức sống độc Thân, hay uống rượu.

