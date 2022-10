Người Đà Nẵng trắng đêm cứu nhau trong lũ

Thấy nhiều người mắc kẹt trong nhà, đăng tin kêu cứu trên mạng xã hội khi nước lũ dâng nhanh, Nguyễn Bá Hùng quyết định lập nhóm cứu hộ, đêm 14/10.

Sau 10 phút viết thông báo tìm đồng đội đi cứu người mắc kẹt ở quận Liên Chiểu, gần 40 người đã liên hệ, đội cứu hộ của Hùng được thành lập và nhanh chóng lên đường.

"Mọi người đều không quen biết nhưng chẳng ai có thể làm ngơ khi bà con kêu cứu. Chúng tôi cũng muốn chia sẻ bớt áp lực cho lực lượng cứu hộ của chính quyền thành phố", Hùng, 20 tuổi, giải thích.

Để tiếp cận và giải cứu được nhiều người, Hùng chia thành hai nhóm, tập trung ở điểm cầu vượt Trần Thị Lý và Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Do gấp gáp, cả đội không có ghe, xuồng hay đồ cứu hộ chuyên dụng, mọi người cùng nhau di chuyển bằng xe máy, đoạn nào ngập sâu thì để lại xe, lội bộ.

Hùng yêu cầu các thành viên phải làm việc nhóm, không ai được đi một mình. để đảm bảo an toàn và cứu nhau khi gặp bất trắc. Nhưng mưa lớn cộng với nước chảy xiết, đoạn sâu ngập đến cổ, bốn bề xung quanh đều là nước, xe cộ chết máy nằm la liệt trên đường khiến việc tiếp cận các gia đình bị cô lập trong nước lũ gặp nhiều khó khăn.

Chứng kiến cảnh nhiều nhà nước ngập đến gác lửng, người lớn, trẻ nhỏ trèo lên nóc, gào khóc trong tuyệt vọng, có không ít gia đình bố mẹ cho con ngồi lên vai còn mình ngâm mình trong nước, nhóm bảo nhau không bỏ cuộc. "Còn người kêu cứu đội vẫn tiếp tục hoạt động", Hùng nói.

Sau 5 tiếng tìm kiếm, đội cứu hộ tự phát của Nguyễn Bá Hùng đã tiếp cận và đưa hàng trăm người người đến nơi an toàn, đa phần là các trường hợp bị mắc kẹt ngoài đường. Hơn 4 giờ sáng, khi nước rút bớt, kiểm tra các tuyến đường trong quận không còn người cần hỗ trợ, các thành viên mới về nhà.

Đội của Khoa cứu hộ khu vực có 7 người lớn và 10 trẻ nhỏ ở đoạn Điện Biên Phủ, quận Thanh Khuê, tối ngày 14/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cũng nhận tin cầu cứu của người dân, anh Trần Đình Khoa, 35 tuổi, cùng các cộng sự trong đội cứu hộ "Cano 0 đồng" trắng đêm hỗ trợ người dân ra khỏi vùng nước sâu, đến nơi an toàn.

Trước đó, mưa lớn liên tục từ chiều đến đêm khiến toàn bộ TP Đà Nẵng ngập nặng, nhiều nơi nước dâng đến 3 m. Những dòng tin nhắn, những bài đăng trên mạng xã hội của người dân ở vùng trũng kêu cứu liên tục xuất hiện. Anh Khoa cùng hai thành viên khác đảm nhận trực thông tin và điều động 5 xuồng đi cứu nạn. "Chúng tôi sẽ ưu tiên cứu ở khu vực vùng nước sâu, nhà cấp 4 gần núi, nơi có người già, trẻ em và phụ nữ mang thai", anh nói.

Càng về khuya, tình thế càng cấp bách do nước dâng quá nhanh, người đàn ông 35 tuổi cùng 14 anh em trong đội chia làm 4 tốp tản ra các tuyến đường ngập nặng như Điện Biên Phủ, Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái, Phạm Như Sương giúp bà con.

Địa điểm đầu tiên đội tiếp cận là đoạn đường Trưng Nữ Vương, nơi đây có 7 người lớn, 10 trẻ nhỏ và sơ sinh đang kêu cứu. Nghĩ là khu vực ngập nhẹ, anh Khoa chỉ huy động một xuồng cứu hộ và hai thành viên, trong khi số lượng người cần cứu đông, nước dâng ngày càng cao, khiến các thành viên phải buộc dây cố định xuồng, bơi vào trong nhà, đưa từng tốp đến nơi an toàn.

Ở đoạn đường Điện Biên Phủ nước dâng cao 3 m, nơi có 4 người lớn và 3 trẻ nhỏ cầu cứu. Sau khi nhận tin báo, đội nhanh chóng di chuyển đến khu vực ứng cứu, nhưng khi gọi điện thấy tắt máy, biết điện thoại của bà con hết pin, nhóm cứu hộ chia nhau bơi khắp tuyến đường này để xác định vị trí ngôi nhà.

"Tiếp cận được bên trong nhà, nhìn thấy người đàn ông cố gắng dùng tay nâng đưa trẻ lên trên cao, gần chạm nóc nhà mà xót xa. Mất 20 phút, chúng tôi mới đưa tất cả ra ngoài an toàn", Trần Đình Khoa nhớ lại.

Đến 5h30 sáng, công tác cứu hộ ở các điểm ngập hoàn thành, hơn một trăm trường hợp được đội anh Khoa đưa ra khu vực an toàn. "Một đêm thật khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ thấy Đà Nẵng biến thành biển nước như thế này", anh Khoa chia sẻ. Hoàn thành công việc sau 6 tiếng liên tục, tay chân ai cũng cứng đơ vì ngâm mình trong nước quá lâu, giờ chỉ mong được ngủ vài tiếng để lấy lại sức. Đội cứu hộ "Cano 0 đồng" xác định, nếu Đà Nẵng ổn định, nhóm sẽ di chuyển ra Huế ứng cứu bà con.

Tại khu vực Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), nhóm cứu hộ 20 thành viên của anh Trần Huy Đăng, 51 tuổi, thuộc đội cứu hộ Sài Gòn cũng hoạt động liên tục từ tối 14 đến sáng 15/10 để tìm kiếm người dân ở các khu vực ngập sâu.

Theo anh Đăng, từ hai ngày nay, đường dây nóng của đội liên tục nhận tin nhắn cùng điện thoại kêu cứu, phần lớn từ các gia đình có người già, trẻ nhỏ, bị nước ngập sâu gần đến mái nhà.

Nỗ lực tìm đến các địa điểm có người kêu cứu để hỗ trợ, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Anh kể, khoảng 3h45 phút sáng nay, nhóm nhận tin kêu cứu của ba gia đình có trẻ nhỏ, thai phụ, cách vị trí đang đứng chừng 4 km.

"Họ nói đã kiệt sức vì bị cô lập trong nước lũ, cầu xin được cứu. Nhưng chúng tôi không thể tiếp cận vì nhiên liệu cạn kiệt sau thời gian dài di chuyển, trên đường đi gặp nhiều chứng ngại vật bởi nhiều xe máy, ô tô bị ngập sâu trong nước lũ. Không thể tiến sâu, tôi chỉ biết đứng khóc trong tuyệt vọng, mong nước rút để vào hỗ trợ", anh Đăng thở dài.

Gần 12 tiếng cứu hộ, đội anh Đăng đã tiếp cận được hàng trăm người và đưa đến nơi an toàn. Làm việc suốt đêm khiến nhiều thành viên kiệt sức nhưng người đàn ông 51 tuổi và các thành viên nói chỉ cho phép bản thân chợp mắt vài tiếng trước khi đến các khu vực còn ngập sâu khác.

Biệt đội cano 0 đồng tập hợp 5 chiếc xuồng chia làm 4 đội để ứng cứu bà con khu vực ngập sâu, đêm 14/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Là một trong những người may mắn được các nhóm cứu trợ đưa đưa khỏi dòng nước lũ ngập ngang ngực trên đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu khi đi làm về, chị Nguyễn Thanh, 32 tuổi, chưa hết bàng hoàng. Chị kể, trận mưa mưa lớn tối qua khiến nhiều đoạn ngập sâu, xe bị chết máy còn người phải bám chặt vào cửa sắt của một ngôi nhà để không bị trôi. Đến hơn 11h đêm, chị bất ngờ được một nhóm thanh niên lạ mặt ứng cứu, hỗ trợ đưa người và xe đến nơi an toàn.

"Họ nói phải di chuyển đến nhiều nơi nên tôi chỉ kịp cảm ơn. Nếu không có các anh cứu giúp, không biết bao giờ tôi mới thoát khỏi dòng nước lũ", chị Thanh nói và cho biết nhiều bạn bè của mình cũng được các đội cứu hộ tự phát đưa đến nơi an toàn.

Tình người trong nước lũ Đội cứu hộ 0 đồng đưa người dân thoát khỏi khu vực bị cô lập trong nước lũ ở Đà Nẵng, tối 14/10. Video: Trần Đình Khoa

Do ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão Sơn Ca, Đà Nẵng có mưa từ sáng 14/10. Đến 13h, khi tâm bão cách Đà Nẵng chừng 250 km, mưa bắt đầu xối xả. Các tuyến đường ở cả 6 quận và huyện Hòa Vang bị ngập, giao thông rối loạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Sơn Ca, các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên và phía bắc Tây Nguyên mưa to. Riêng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 22h ngày 14/10 nhiều nơi trên 500 mm như: Hồ Thủy Yên (Thừa Thiên Huế) 650 mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 720 mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 530 mm... đây là nguyên nhân chính gây ngập lụt ở Đà Nẵng và Huế.

Quỳnh Nguyễn - Minh Tâm