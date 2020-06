Người da màu bị ghì chết từng nhiễm nCoV

Khám nghiệm tử thi cho thấy George Floyd dương tính với nCoV, nhưng bác sĩ pháp y nhận định điều này không liên quan tới việc anh bị cảnh sát ghì chết.

"George Floyd nhiễm nCoV từ đầu tháng 4, gần hai tháng trước khi chết", báo cáo khám nghiệm tử thi được cơ quan pháp y hạt Hennepin ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, công bố hôm 3/6 có đoạn viết.

Bác sĩ Andrew Baker, người đứng đầu cơ quan pháp y hạt Hennepin, cho biết Sở Y tế Minnesota đã lấy mẫu dịch mũi của Floyd trong quá trình khám nghiệm và ghi nhận kết quả dương tính nCoV. Tuy nhiên, ông nói không có dấu hiệu cho thấy nCoV liên quan tới cái chết của Floyd và anh này cũng không có triệu chứng mắc Covid-19 vào thời điểm tử vong.

George Floyd bị cảnh sát khống chế trên đường phố Minneapolis hôm 25/5. Ảnh: CBS.

Bác sĩ Michael Baden, một trong hai người khám nghiệm độc lập theo yêu cầu của gia đình Floyd, cho biết quan chức hạt Hennepin không thông báo việc George Floyd xét nghiệm dương tính nCoV. "Chúng tôi và chủ nhà tang lễ đều không được biết, giờ đây có nhiều người phải tìm cách xét nghiệm. Đáng lẽ họ nên cẩn trọng hơn và thông báo với tất cả những người sẽ tiếp xúc với thi thể", Baden cho hay.

Bác sĩ Baden cũng cho rằng 4 sĩ quan cảnh sát bắt Floyd và các nhân chứng gần đó nên được xét nghiệm nCoV.

Floyd tử vong khi bị 4 cảnh sát khống chế, trong đó một người trực tiếp ghì lên gáy nạn nhân, hôm 25/5 ở Minneapolis. Cái chết của anh đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ để đòi công lý cho Floyd và bình đẳng chủng tộc.

Bác sĩ pháp y hạt Hennepin hôm 1/6 tuyên bố George Floyd chết vì "ngừng tim phổi do tác động kết hợp của việc bị nhân viên thực thi pháp luật khống chế và ghì gáy", khẳng định cái chết là "một vụ giết người" Cùng ngày, luật sư của gia đình Floyd cho biết kết quả khám nghiệm tử thi độc lập do gia đình ủy nhiệm xác định nguyên nhân tử vong là "ngạt thở do sức đè liên tục".

Derek Chauvin, cảnh sát ghì chân lên cổ Floyd, bị nâng cáo buộc lên tội giết người cấp độ hai, trong khi ba đồng nghiệp tham gia khống chế Floyd cũng bị truy tố tội hỗ trợ và tiếp tay cho giết người cấp độ hai, hỗ trợ và tiếp tay cho ngộ sát.

Vũ Anh (Theo NY Times)