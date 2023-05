Người da màu bị cựu lính thủy đánh bộ Mỹ kẹp cổ chết

Người đàn ông da màu vô gia cư Neely tử vong vì nghẹt thở sau khi bị một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ kẹp cổ trên tàu.

Giới chức y tế New York hôm 3/5 xác nhận người đàn ông da màu vô gia cư Jordan Neely, 30 tuổi, tử vong do nghẹt thở sau khi bị một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, 24 tuổi, chưa rõ danh tính, kẹp chặt cổ trên chuyến tàu hôm 1/5. Cảnh sát điều tra New York và các công tố viên Manhattan hôm 4/5 thảo luận về khả năng cựu lính thủy đánh bộ này đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Các nguồn tin cảnh sát cho biết vào ngày xảy ra sự việc, Neely bước lên tàu và hành động thất thường, như thể sắp trở nên bạo lực. Người đàn ông da màu này than vãn không có đồ ăn thức uống và nói bản thân sẵn sàng vào tù hoặc thậm chí là chết.

Người đàn ông da màu vô gia cư Jordan Neely (áo trắng) bị cựu lính thủy đánh bộ Mỹ kẹp chặt cổ trên chuyến tàu ở New York hôm 1/5. Ảnh: NY Daily News

Sau đó một cựu lính thủy đánh bộ đã tiến tới khống chế Neely và kẹp chặt cổ người đàn ông da màu. Một số hành khách trên tàu đã gọi điện báo cảnh sát trước và trong lúc Neely cùng cựu lính thủy đánh bộ vật lộn trên tàu.

Khi tới trạm dừng Broadway-Lafayette St, Neely bất tỉnh và được các bác sĩ đưa tới bệnh viện Lenox Hill. Tại đây, người đàn ông da màu được xác nhận đã tử vong.

Cảnh sát New York đang kêu gọi các nhân chứng trên tàu cung cấp thêm thông tin về sự việc.

Neely có tiền sử bệnh tâm thần và thường đóng giả Michael Jackson trên đường phố. Trong nhiều năm qua, cảnh sát New York nhận hàng chục cuộc gọi phản ánh về các hành vi quá khích của Neely.

Cảnh sát cho biết Neely đã bị bắt 42 lần trong thập kỷ qua, lần gần đây nhất là vào tháng 11/2021 vì tát vào mặt một phụ nữ 67 tuổi khi người này vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm ở East Village.

Ngọc Ánh (Theo NY Daily News)