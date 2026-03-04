Người cứu 6 nạn nhân trên hồ Thác Bà được tặng huân chương dũng cảm

Người đàn ông lao xuống hồ Thác Bà cứu 6 nạn nhân trong vụ tàu khách va chạm với phà chở đá được Chủ tịch nước tặng huân chương dũng cảm.

Quyết định tặng huân chương cho ông Hà Ngọc Sơn, 50 tuổi, trú xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, được Chủ tịch nước Lương Cường ký ngày 4/3.

Trước đó tối 21/2, tàu chở 22 người là anh em, họ hàng ở xã Cảm Nhân đi dự lễ tân gia ở TP Yên Bái cũ đã va chạm với phà chở đá rồi chìm trên hồ Thác Bà. Nghe tiếng động lớn, ông Sơn đang nấu ăn cho đàn gia súc trên hòn đảo nhỏ giữa hồ, cách vị trí tai nạn khoảng 400 m, đã lên thuyền ra kiểm tra.

Ông Sơn lái thuyền trên hồ Thác Bà. Ảnh: Thanh Thanh

Nhờ kinh nghiệm sông nước, ông Sơn cứu được 6 nạn nhân, đều bị văng khỏi tàu. "Lúc ấy, tôi không kịp nghĩ gì, chỉ biết kéo được ai lên thuyền là kéo", ông chia sẻ. Tổng cộng 17 người được cứu, 6 người mất tích.

Ông Sơn sau đó liên hệ nhờ báo công an xã, khoanh vùng hiện trường bằng cách thả neo để lực lượng cứu hộ xác định vị trí. Một ngày sau, thi thể 6 nạn nhân mất tích được tìm thấy.

Công an xác định tàu chở khách chở quá số người quy định (chỉ được chở 12 người), sử dụng động cơ công suất nhỏ hơn nhưng không nhường đường cho phương tiện công suất lớn hơn, gây hậu quả nghiêm trọng. Hai lái tàu đã bị bắt.

