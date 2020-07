Người cũ hoàn hảo khiến tôi chẳng thể quên

Người cũ của tôi đẹp trai, say mê công việc, kiến thức sâu rộng, thành đạt, địa vị cao nhưng rất khiêm tốn, ít nhất là với tôi.

Ngày ấy, người cũ gặp tôi là bị "tiếng sét ái tình". Gia đình anh toàn người thành đạt, tôi hiểu ba má anh có cách giáo dục rất nghiêm. Má anh kỹ lưỡng và khó tính. Bạn bè nói anh rất khó yêu. Vậy mà sau khi quen tôi hai tuần, anh nói sẽ may áo cưới cho tôi rồi hỏi muốn tổ chức tiệc cưới kiểu gì. Anh nói sau này gia đình tôi cần gì cứ bảo anh (tôi không yêu cầu). Tôi cũng không từ chối vì lúc đó còn nghĩ nhiều đến gia đình, dù bản thân không được cha mẹ yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ đàng hoàng.



Khi biết anh, tôi còn đang quen bạn trai lúc đó. Tôi kể chuyện bị móc túi mất điện thoại, anh nói nếu có mặt ở đó sẽ bảo vệ tôi vì thời sinh viên anh là thầy dạy võ. Có lần anh phải đi họp, tôi đang nói dở dang câu chuyện, anh cũng ráng ngồi lại đợi tôi nói xong. Anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi chuyện gì không đứng đắn. Anh tôn trọng quyết định của tôi về việc đi làm hay ở nhà nội trợ. Tôi nói muốn đi học để có bằng cấp bên nước ngoài để có thể xin việc làm, anh cũng đồng ý dù học phí hết sức đắt đỏ. Anh chưa bao giờ hỏi gia đình tôi thế nào, cha mẹ tôi là ai. Tôi cứ nghĩ lời anh nói như gió bay, chỉ là tán tỉnh suông. Tôi từng ngây thơ, bị gạt vài lần nên thận trọng. Tôi cũng có khuyết điểm là không giỏi phân biệt người tốt người xấu.



Lúc anh không còn muốn cùng tôi tiến xa hơn nữa, tôi hết sức sửng sốt, mới vài ngày trước anh còn đối với tôi rất trìu mến. Tôi không tin lý do anh đưa ra là bị má quyết liệt phản đối. Anh không nói vì sao, tôi biết được qua hai người bạn rằng tôi ở Việt Nam còn anh ở Canada. Tôi lúc đó nông cạn nên đã nghĩ anh có người khác, rằng có điều gì đó anh không muốn nói để tránh làm tôi tổn thương, hoặc anh có lý do tế nhị.



Anh nhiều việc thế mà còn phải lo lắng cho tôi. Anh ghét một tên bạn trai cũ của tôi vì hắn đã làm tôi rất buồn. Biết chuyện cũ của tôi, anh không hề giận hay trách, hết sức kiên trì khuyên tôi liên lạc với một cô gái cũng bị hắn lừa, để biết sự thật về hắn. Anh vốn đã biết hết mà không chịu nói với tôi, tế nhị làm bộ không biết để tôi nghe trực tiếp từ cô gái kia.



Sau khi xâu chuỗi tất cả những việc anh làm, tôi thấy anh yêu mình rất nhiều. Tôi luôn thắc mắc vì sao anh lại bỏ cuộc chỉ vì sự ngăn cản của gia đình, để rồi nghe nói hơn một năm sau vẫn độc thân, lao vào công việc cả ngày lẫn đêm. Sau đấy tôi không còn liên lạc với những người bạn nên hoàn toàn không biết anh ra sao kể từ đó. Khi chia tay, tôi nghĩ mình chưa yêu anh nhiều, chúng tôi chưa thật sự ở bên nhau, tôi đã tự cho mình một tháng để quên anh. Sau đó một năm tôi mới gần như quên hẳn vì đi du học, quen vài người khác.



Người chồng hiện tại của tôi ngoại hình xấu, yêu và lấy tôi vì không tự tin với những phụ nữ phương Tây. Anh là kỹ sư công nghệ thông tin, có trách nhiệm với con cái. Chúng tôi có rất ít điểm chung. Tôi thích thiên nhiên, du lịch; anh có thể ngồi suốt ngày trong nhà bên máy tính; chúng tôi không đi đâu vào ngày lễ và cuối tuần. Anh dễ bị căng thẳng nên ăn rất nhiều kẹo, kết quả là tăng cân nhiều.

Tôi lấy anh cũng vì lớn lên hoàn toàn không được yêu thương, cần một mái ấm gia đình. Cha bị mù, ly dị mẹ, em từng ở tù, mẹ và anh tôi ở nhà thuê, cha ở nhà vợ mới. Tất cả những gì cha cần là tôi đưa tiền cho ông. Mẹ luôn mong tôi cặp kè những người giàu có, hoặc lấy chồng giàu để có tiền cho bà. Tất cả những lý do đó khiến tôi hết sức vất vả trong 10 năm, mong có một mối quan hệ bền vững nhưng bất thành.

Trong thời gian cách ly do Covid-19, tôi quyết định sống tốt với bản thân. Nhớ lại chuyện với người yêu cũ, tôi vô cùng đau khổ khi hiểu được tình cảm của người ấy sau 12 năm xa cách. Tôi đã khóc suốt hai tháng nay, cũng kể thật với chồng. Chồng cho rằng tôi bị trầm cảm do phải cách ly xã hội quá lâu.

Tôi có con trai xinh xắn 7 tuổi và 4 tuổi, đứa lớn học giỏi, đứa nhỏ bị tự kỷ. Chồng không có lỗi song tôi cảm thấy sống với anh mà luôn nghĩ về người cũ là không trung thực với cả anh và tôi. Có thời gian anh bị trầm cảm sau khi mất việc, tôi đòi chia tay sau khi cãi nhau vì một bất đồng trong lối sống đã dồn nén lâu ngày. Anh nói tôi chia tay có lẽ anh sẽ nhảy lầu. Tôi không biết cuộc sống không tình yêu này sẽ kéo dài được bao lâu? Mong được các bạn chia sẻ.

