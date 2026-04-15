Người có nhà cách công sở 30 km được mua nhà ở xã hội

Quảng NgãiNhững người đã có hai nhà nhưng đường ngắn nhất đến nơi làm việc từ 30 km trở lên sẽ được mua nhà ở xã hội.

Quy định trên được UBND Quảng Ngãi đưa ra ngày 14/4 để cụ thể hóa Nghị quyết 29 của Quốc hội về người sở hữu nhà nhưng cách xa địa điểm làm việc được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Cụ thể, theo quyết định của chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, người có nhà nhưng đường đi ngắn nhất từ nơi ở đến nơi làm việc từ 30 km trở lên sẽ được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Với người sở hữu từ hai nhà trở lên, khoảng cách sẽ được tính đối với tất cả các nhà. Việc xác định khoảng cách được thực hiện thông qua Google Maps, tính theo lộ trình đường bộ hoặc đường thủy ngắn nhất giữa hai địa điểm.

Chính quyền tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội. UBND cấp xã - nơi người mua nhà thường trú - có trách nhiệm xác nhận khoảng cách. Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội sẽ căn cứ quy định để xét duyệt hồ sơ đăng ký. Quy định có hiệu lực từ ngày 24/4 đến hết 31/5/2030.

Khu đô thị HUD - Phú Mỹ, nơi đang triển khai một dự án nhà ở xã hội ở Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh

Hiện Quảng Ngãi mới hoàn thành và đưa vào sử dụng 364 căn nhà ở xã hội, và triển khai 6 dự án khác. Trong khi đó, địa phương có 90.000 công nhân tập trung ở các khu kinh tế và công nghiệp. Sau sáp nhập, nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Kon Tum cũ (cách trung tâm Quảng Ngãi khoảng 200 - 300 km) phải di chuyển về trung tâm hành chính làm việc, chưa có điều kiện mua nhà. Do đó, nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh được giao chỉ tiêu hoàn thành 8.356 căn, riêng năm 2026 là 1.000 căn. Hiện Quảng Ngãi quy hoạch 19 vị trí với tổng diện tích hơn 271 ha để phát triển nhà ở xã hội độc lập, đồng thời bố trí quỹ đất 20% tại 7 dự án khu đô thị với diện tích hơn 26,6 ha cho loại hình này. Để thu hút đầu tư, địa phương hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, tái định cư và 70% chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các dự án nhà ở xã hội.

Phạm Linh