Người chửi CSGT, tấn công lực lượng chức năng bị khống chế

TP HCMNgười đàn ông có dấu hiệu say rượu, chửi CSGT, đẩy ngã một thanh niên xung phong đang xử lý hiện trường tai nạn trước khi bị khống chế.

Tối 10/9, người đàn ông khoảng 50 tuổi chạy xe máy trên đường Song Hành, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ) thì xảy ra va chạm với ôtô chạy cùng chiều. Khi CSGT cùng một thanh niên xung phong đến phối hợp xử lý hiện trường, ông này bất ngờ chửi bới lực lượng chức năng.

Các CSGT nhắc nhở, đề nghị ông ta giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, người đàn ông xông đến đẩy ngã thanh niên xung phong. Lực lượng chức năng khống chế ông này ngay sau đó.

Công an bị đánh Người đàn ông nổi nóng, đánh công an. Video: Hoài Nam

Theo người dân tại hiện trường, người đàn ông có dấu hiệu say xỉn, chửi bới lực lượng chức năng nhiều lần dù được khuyên ngăn. Trong lúc khống chế ông ta, nam thanh niên xung phong bị thương ở chân.

Đại diện UBND xã Bà Điểm cho biết, cảnh sát đã đưa người này về trụ sở để xử lý hành vi Chống người thi hành công vụ.

Đình Văn