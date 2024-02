Người chồng tốt mọi mặt của tôi thú nhận chơi hàng cấm

Tôi không thể tưởng tượng ra được chồng chơi hàng cấm; anh đã chủ động cắt đứt với bạn bè xấu và thay sim điện thoại.

Tôi 30 tuổi, có chồng được năm năm. Trước khi cưới, chúng tôi tìm hiểu được bảy năm. Chồng tốt ở mọi mặt, không có gì để chê nhưng thỉnh thoảng nhậu nhẹt với bạn bè tới 4-5 giờ sáng mới về. Tôi có hai bé, làm văn phòng và kinh doanh tự do, thu nhập ổn định, có nhà riêng, tiền tiết kiệm và hai bé khỏe mạnh, đáng yêu. Từ khi có bé thứ hai, chồng nghỉ luôn ở nhà để phụ tôi kinh doanh cửa hàng nhỏ và chăm bé. Anh toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và dọn dẹp, nấu cơm, thiết kế những sản phẩm cho tôi kinh doanh riêng. Tiền bạc anh không quản lý của tôi và để tôi toàn quyền quyết định.

Trong năm năm sống chung, anh từng gây nợ do cờ bạc online một lần, bị tôi phát hiện và đã từ bỏ. Một năm trở lại đây, anh tập trung cho gia đình và kinh tế của chúng tôi khá dần lên. Tuy nhiên, cách đây một tuần, anh bỏ đi nhậu đến sáng mới về và thú nhận gần đây có chơi hàng cấm cùng bạn bè xấu, thỉnh thoảng thử một, hai lần tầm một tháng, hoặc chỉ khi có bia vào mới ghiền do bạn bè lôi kéo. Tôi phát hiện ra cũng do anh thú nhận.

Tôi thực sự cảm ơn chồng vì những gì anh đã giúp tôi trong công việc kinh doanh, còn việc anh chơi hàng cấm, tôi không thể tưởng tượng ra được. Anh đã chủ động cắt đứt với bạn bè xấu và thay sim điện thoại. Tôi nên làm gì trong lúc này? Tâm trí tôi rồi bời. Ngoài những chuyện này, anh rất thương các con, hay chơi và chăm sóc con, cũng như hiếu thảo với ba mẹ vợ, tiền bạc không hề tính toán với vợ con. Rất mong nhận được lời khuyên của mọi người.

