Người chồng ngoại tình của 'Thế giới hôn nhân' trắng tay

Nhân vật Tae Oh (Park Hae Joon đóng) trong phim 19+ "Thế giới hôn nhân" mất vợ con, nhà cửa, công việc sau khi bị phát hiện ngoại tình.

Tập 15 phát tối 15/5 xoay quanh chuyện gia đình Tae Oh và Da Kyung (Han Soo Hee đóng). Sau khi biết chồng lên giường với vợ cũ, Da Kyung đau khổ, chất vấn chồng. Tae Oh giải thích: "Đó chỉ là sự cố mà thôi, với anh không có ý nghĩa gì, chỉ là một lần lầm lỡ, sai lầm mà anh không bao giờ muốn nhớ lại". Lời lẽ của Tae Oh thuyết phục được Da Kyung, cô tha thứ cho chồng. Tuy nhiên, khi phát hiện Tae Oh tham lam, không muốn mất cả mình và vợ cũ, cô quyết định chấm dứt. Bố vợ gàu có của Tae Oh buộc con rể nghỉ việc, lấy lại căn nhà.

Cảnh tập 12 Thế giới hôn nhân Cảnh Tae Oh ngoại tình với vợ cũ. Video: JTBC.

Tình tiết tập mới nhắc lại câu chuyện cũ khi Tae Oh từng tuyệt tình với vợ đầu Sun Woo (Kim Hee Ae đóng) để đến với Da Kyung. Cả hai người phụ nữ đều trải qua cảm giác bẽ bàng, đau khổ khi chồng có "người thứ ba".

Tập cuối của tác phẩm sẽ phát sóng vào tối 16/5. Thông qua mối quan hệ tay ba Sun Woo - Tae Oh - Da Kyung cùng những người xung quanh họ, phim lột tả mặt tối của hôn nhân với sự phản bội, lừa dối, đau khổ, ghen tuông, tranh chấp tài sản, con cái... Xuyên suốt phim là chuỗi bi kịch gia đình khi vợ hay chồng ngoại tình.

Da Kyung chất vấn chồng ngoại tình. Ảnh: JTBC.

Tác phẩm gây sốt tại một số nước châu Á khi phát sóng từ cuối tháng 3, lập kỷ lục tỷ lệ người xem ở đài cáp Hàn Quốc. Theo kết quả thống kê của hãng nghiên cứu thị trường Good Data Corporation, Thế giới hôn nhân được quan tâm nhiều nhất trong các chương trình truyền hình xứ Hàn sáu tuần qua. Phim được nhiều khán giả nhận xét nội dung kịch tính, lắt léo. Diễn xuất của dàn sao, đặc biệt là Kim Hee Ae - chân thực, tạo đồng cảm với người xem.

Tuy vậy, phim bị một bộ phận khán giả nhận xét quá tiêu cực, "câu khách" bằng nhiều cảnh gường chiếu, bạo lực. Cơ quan kiểm duyệt thuộc Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc nhận định một số tình tiết cổ xúy lối sống chạy theo vật chất, cản trở bình đẳng giới.

Như Anh