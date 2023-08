Người chồng là nghi can giết 4 mẹ con ở Khánh Hòa

Ông Hồ Xuân Hải, 52 tuổi, bị cáo buộc xả khí CO vào phòng khi vợ và 3 con gái ngủ để đầu độc cả gia đình trong cơn quẫn bách.

Trưa 24/8, ông Hải bị Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Giết Người.

Ông Hồ Xuân Hải. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, ông Hải khai đã đầu tư trang trại heo ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, nhưng thất bại và đang nợ tiền nhiều người không có khả năng chi trả. Trong cơn túng quẫn, ông lên mạng tìm hiểu cách đầu độc cả gia đình. Nghi can sau đó mua bình khí CO, tham khảo cách sử dụng.

Rạng sáng 23/8, khi vợ và 3 con gái đang ngủ, ông này xả khí CO vào phòng rồi cũng ở lại đây cùng mọi người.

Đến khoảng 10h, người thân của gia đình đến, phát hiện vợ ông Hải và các con đã tử vong. Riêng ông Hải co giật, được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ bình kim loại chứa khí CO và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình này. Khám nghiệm các tử thi, lực lượng chức năng xác định 4 nạn nhân tử vong do ngộ độc khí CO.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường, tối 23/8. Ảnh: Bùi Toàn

Theo lãnh đạo xã Cam An Nam, gia đình nạn nhân sống hòa đồng với mọi người xung quanh và không mâu thuẫn với ai. Con gái lớn nhất của ông Hải học đại học ở Huế, mới về nhà chơi vài ngày; người nhỏ nhất đang học tiểu học.

Công an Khánh Hòa đang lấy lời khai những người liên quan, làm rõ vụ án.

Bùi Toàn