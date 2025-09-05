Người 'chọn sai' phương án chính sách tinh giản biên chế rút đơn kiện cơ quan

Cà MauBà Tái Thị Vinh, người "chọn sai" phương án chính sách tinh giản biên chế khiến chỉ được trợ cấp 79 triệu đồng thay vì hơn 400 triệu đã rút đơn khởi kiện cơ quan.

Ngày 5/9, bà Vinh, 55 tuổi, cho biết đã gửi đơn đến TAND Khu vực 1 Cà Mau để rút đơn khởi kiện đối với Trung tâm Y tế TP Cà Mau cũ (nay là Trung tâm y tế khu vực Cà Mau, gọi tắt là Trung tâm), vì mong muốn được tạo điều kiện để làm lại thủ tục theo phương án chính sách tinh giản biên chế.

Theo bà, trước đây bản thân không nhận thức đầy đủ nội dung Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế (gọi tắt là Nghị định 29), không hiểu chính sách thôi việc ngay sẽ dược hưởng các khoản trợ cấp như thế nào, được trợ cấp bao nhiêu tháng lương. Vì thế hồi tháng 8/2024 bà đã không nộp đơn thôi việc ngay theo Nghị định 29 mà chọn chế độ nghỉ việc theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Từ đó Trung tâm ra Quyết định 122 chấm dứt hợp đồng làm việc đối với bà.

Sau này bà Vinh mới phát hiện nghỉ việc theo chính sách Nghị định 29 có tiền trợ cấp cho người lao động nhiều hơn nghỉ việc theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Ngày 27/12/2024, bà gửi đơn xin cứu xét đến Trung tâm nhưng đơn vị phúc đáp "không có đủ thẩm quyền để giải quyết". Bà sau đó làm đơn khiếu nại nhưng bị bác đơn, nên đã khởi kiện.

Bà Vinh nói, trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp bà được HĐXX và Trung tâm giải thích về nguyên tắc thủ tục được hưởng chính sách trợ cấp thôi việc ngay theo Nghị định 29, nên mới hiểu rõ hơn. Do đó, bà làm đơn xin rút lại đơn khởi kiện để sau đó làm lại đơn theo Nghị định 29.

Liên quan đến việc bà Vinh rút đơn kiện, ông Huỳnh Bé Thảo (Giám đốc Trung tâm, đại diện bị đơn) cho biết sẽ báo cáo Sở Y tế để đơn vị rà soát, có ý kiến đối với chính sách tinh giản biên chế. Nếu trong quá trình giải quyết gặp vướng mắc, Sở phải xin ý kiến UBND tỉnh để có hướng xử lý phù hợp.

Bà Tái Thị Vinh, nữ hộ sinh kiện Trung tâm Y tế TP Cà Mau. Ảnh: An Minh

Theo hồ sơ vụ án, bà Vinh là viên chức Trạm Y tế phường 8, TP Cà Mau cũ (nay là phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau) từ tháng 5/1993. Theo quy định, bà đủ điều kiện hưởng chính sách tinh giản biên chế như trong Nghị định 29. Tính đến ngày 31/12/2024, bà có thời gian công tác liên tục, đóng bảo hiểm xã hội 31 năm 8 tháng.

Ngày 4/4/2024, tại cuộc họp về tinh giản biên chế, bà Vinh có ý kiến đồng ý nghỉ theo chính sách này. Bốn tháng sau, Trung tâm Y tế TP Cà Mau phát cho bà mẫu đơn xin thôi việc ngay theo Nghị định 29 nhưng bà không ký đơn do không hiểu rõ chính sách và "cơ quan chưa giải thích đầy đủ".

Tháng 12/2024, bà Vinh bị cho thôi việc mà không được hưởng chính sách tinh giản biên chế. Việc này khiến bà chỉ nhận được hơn 79 triệu đồng trợ cấp nghỉ việc thay vì được nhận hơn 400 triệu đồng (theo Nghị định 29) - thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Ngày 26/8, tại phiên sơ thẩm của TAND khu vực I, đại diện của bà Vinh cho rằng, bà ngay từ đầu đã thể hiện nguyện vọng được nghỉ theo chính sách của Chính phủ, thể hiện tại biên bản ngày 4/4/2024. Việc bà Vinh không ký đơn xin nghỉ hưởng chính sách diện tinh giản là vì chưa hiểu biết đầy đủ về chính sách. Bởi khi ấy bà thấy tiêu đề đơn "xin nghỉ việc ngay" thì lo sợ, nếu ký sẽ thiệt thòi nên chưa ký.

Phía nguyên đơn còn cho rằng, khi triển khai quyết định, Trung tâm không phổ biến, không giao văn bản Nghị định 115 cho bà Vinh, không có biên bản sai phạm, quyết định kỷ luật bà Vinh và bà cũng không có đơn xin nghỉ theo Nghị định 115. Trước, trong, sau khi ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động làm việc với bà Vinh, Trung tâm không làm việc với Ban chấp hành công đoàn cơ sở của đơn vị; sau khi chấm dứt hợp đồng lao động cũng không thông báo bằng văn bản trước 45 ngày cho bà Vinh là trái quy định.

Trong khi đó, ông Huỳnh Bé Thảo đề cập đến biên bản ngày 16/8/2024 với nội dung bà Vinh nêu ý kiến "có nguyện vọng tiếp tục công tác đến thời điểm tuổi nghỉ hưu, nếu không được sẽ thực hiện nghỉ việc theo quy định hiện hành của Luật Viên chức".

Theo bị đơn, chính sách của Chính phủ là quyền lợi được hưởng của bà Vinh, nhưng bà đã từ chối như trong biên bản. Thời điểm đó các viên chức khác gửi đơn xin nghỉ theo chính sách thì bà Vinh không gửi. Đến khi thấy người khác được nhận nhiều tiền mà mình thì ít mới làm đơn phục hồi.

Hội thẩm nhân dân Nguyễn Hoàng Kha đã gợi ý cho hai bên về phương án giải quyết của vụ kiện. Cụ thể là, bà Vinh có thiếu sót trong quá trình thực hiện các thủ tục để hưởng chính sách, dẫn đến phía bị đơn mới giải quyết như vậy. Việc bị đơn giải quyết cho bà Vinh nghỉ theo cách thông thường hay theo chính sách tinh giản biên chế, không thiệt hại và cũng không lợi ích gì cho Trung tâm.

Vì vậy, theo Hội thẩm nhân dân, nguyên đơn nên rút đơn kiện và yêu cầu "được xem xét lại" để hưởng chính sách tinh giản biên chế.

Nêu quan điểm, đại diện bị đơn đồng ý phương án trên.

Khoản 2 Điều 71 và Điều 5 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định, nguyên đơn có quyền rút toàn bộ hoặc một phần yêu cầu khởi kiện trong quá trình giải quyết vụ án. Theo đó, tòa sẽ căn cứ Điều 217 ra quyết định đình chỉ giải quyết toàn bộ hoặc một phần vụ án.

An Minh