Người cho vay nặng lãi ở Hải Phòng bị bắt

Nguyễn Vũ Toàn cho vay với lãi suất 108-180% một năm; sai đàn em hành hung, ép con nợ trả lãi nếu quá hạn.

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân (Công an Hải Phòng) đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố Nguyễn Vũ Toàn (36 tuổi, xã An Đồng, huyện An Dương) về các tội Cho vay nặng lãi và Cố ý gây thương tích.

Nhà chức trách cáo buộc, từ năm 2020 cho đến ngày bị bắt (11/6), Toàn cùng nhóm đàn em đã tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn quận Lê Chân, Hồng Bàng và huyện An Dương. Họ cho người dán khắp nơi tờ rơi dịch vụ cho vay tiền nhanh chóng, không cần thế chấp. Khi người dân có nhu cầu vay tiền, nhóm Toàn chỉ yêu cầu cung cấp thông tin, địa chỉ cá nhân; giấy tờ tuỳ thân (chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân), đồng thời cho người xác minh nơi ở.

Với lãi suất vay từ 108% đến 180% một năm, không ít người dân đã chấp nhận vay nóng để làm ăn. Khi con nợ không trả tiền đúng hẹn, Toàn cho đàn em tìm đến nhà đe doạ, thậm chí hành hung gây sức ép.

Công an quận Lê Chân đang mở rộng điều tra, xử lý đồng phạm của Toàn.

Giang Chinh