Người cho vay lãi nặng ở Bình Thuận bị bắt

Bùi Quốc Đức, 44 tuổi, và đồng phạm bị cáo buộc cho nhiều người vay hàng tỷ đồng với lãi suất 10-15% một tháng.

Đức bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật Hình sự, ngày 16/8.

Với vai trò đồng phạm, Võ Văn Phúc, 55 tuổi, được tại ngoại hầu tra.

Bị can Bùi Đức Quốc (phải) nghe cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam, ngày 16/8. Ảnh: Công an Bình Thuận

Theo điều tra ban đầu, năm 2018 Đức quen Phúc khi hành nghề môi giới bất động sản. Cả hai trở nên thân thiết và hoạt động thêm nghề cho vay lãi nặng để kiếm lời.

Đầu năm 2021, bộ đôi cho người đàn ông 64 tuổi vay 200 triệu đồng với lãi suất 12% một tháng, tương đương 144% một năm (gấp 7,2 lần lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự). Tính đến tháng 6/2023, Đức và Phúc đã thu lợi bất chính gần 270 triệu đồng từ việc cho "khách hàng" này vay.

Cơ quan điều tra xác định, trong vòng 3 năm qua, Đức và Phúc đã cho tổng cộng 11 người ở huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình và TP Phan Thiết vay tổng số tiền gần 5,8 tỷ đồng với lãi suất 10-15% một tháng.

4 thanh niên ở Tánh Linh đang bị cảnh sát lấy lời khai về hành vi đánh bạc qua mạng. Ảnh: Công an Bình Thuận

Sau 3 ngày ra quân trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Bình Thuận đã triệt phá hàng loạt vụ án, bắt giữ hàng chục người liên quan, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước dịp lễ 2/9.

Trong đó, Công an huyện Tánh Linh đã triệt phá nhóm 4 thanh niên đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 170 triệu đồng; Công an Hàm Thuận Bắc xóa tụ điểm đá gà ăn tiền đông người tại xã Hàm Thắng; Công an Tuy Phong phá nhanh vụ cướp tài sản ở xã Vĩnh Tân; Công an Bắc Bình bắt 3 bị can tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản; Công an Đức Linh bắt 2 người trộm cắp tài sản...

Tư Huynh