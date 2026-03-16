Người chiếm đoạt trang sức của bạn khi đi cấp cứu lĩnh án

Hà TĩnhHoàng Đình Đạt bị phạt 4 năm 6 tháng tù vì đem bán số trang sức trị giá gần 140 triệu đồng mà bạn nhờ giữ khi vào bệnh viện cấp cứu.

Bản án ngày 16/3 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Đạt, 35 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, cần xử nghiêm để răn đe.

Tại tòa, Đạt bày tỏ hối hận, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.

Bị cáo Đạt (đứng giữa) tại phiên xử. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, Đạt và ông Nguyễn Văn Dũng, 55 tuổi, trú phường Thành Sen, quen biết nhau nhiều năm. Ngày 13/7, ông Dũng bị bệnh, được Đạt đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Trước khi vào phòng điều trị, ông Dũng tháo các trang sức đang đeo như dây chuyền vàng và bạch kim, nhẫn vàng tây, lắc bạc... giao cho Đạt giữ hộ.

Nhà chức trách cáo buộc Đạt sau đó nảy sinh ý định chiếm đoạt số tài sản này nên nói dối có việc gia đình phải về Thanh Hóa. Đạt đem trang sức bán tại các cửa hàng vàng bạc để lấy tiền tiêu xài.

Khi xuất viện, ông Dũng nhiều lần gọi điện yêu cầu Đạt trả lại tài sản song bị chặn liên lạc.

Từ trình báo của nạn nhân, tháng 11/2025, Đạt bị cảnh sát bắt. Kết luận định giá xác định số trang sức Đạt chiếm đoạt của ông Dũng trị giá gần 140 triệu đồng.

Đức Hùng