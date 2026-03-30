Người chị dành 33 năm chuộc lỗi để lạc em vì ổ bánh mì

Trung QuốcTừng lạc mất em trai vì một ổ bánh mì, Li Lin dành 33 năm làm thuê, tiêu tốn cả gia tài để tìm kiếm và vừa được đoàn tụ nhờ công nghệ.

Ngày 23/3, tại đồn cảnh sát tỉnh Giang Tây, cô Li Lin, 44 tuổi ôm chầm lấy em trai Li Xin khóc nức nở. Trong ngày đoàn tụ sau 33 năm xa cách, trên tay người chị xách theo những túi bánh mì lớn - như một cách đối diện với nỗi đau và sự ân hận trong quá khứ.

Bi kịch gia đình xảy ra vào năm 1993. Khi đó, mẹ qua đời vì ung thư, người cha suy sụp tinh thần rồi bỏ nhà đi biệt tích. Hai chị em Li Lin (11 tuổi) và Li Xin (7 tuổi) trở thành trẻ lang thang, sống bằng cách nhặt nhạnh thức ăn thừa.

Một lần trú mưa trên thùng xe tải, hai đứa trẻ ngủ thiếp đi và bị chở đến một thành phố xa lạ. Đói khát và sợ hãi, khi một phụ nữ lạ mặt ngỏ ý dắt đứa em đi mua bánh mì, người chị đã đồng ý. Kể từ khoảnh khắc đó, cậu bé 7 tuổi biến mất không dấu vết.

"Em trai bị bắt cóc khi đang được tôi trông nom. Tôi đã sống với cảm giác tội lỗi đó suốt 33 năm", Li Lin nghẹn ngào nói.

Li Lin nằm xuống cạnh bức ảnh duy nhất mà cô có về người em trai của mình. Ảnh: mp.weixin.qq.com

Để có tiền rong ruổi khắp Trung Quốc tìm em, Li Lin làm đủ nghề cực nhọc từ khuân gạch ở công trường, rửa bát đến làm công nhân. Cô chi gần một triệu tệ (khoảng 145.000 USD), phát hàng chục nghìn tờ rơi. Manh mối duy nhất cô có là bức ảnh chụp em trai thuở nhỏ.

Về phần Li Xin, sau khi bị bắt cóc, cậu từng tìm cách bỏ trốn về với chị nhưng bị đánh đập và nhốt trong phòng tối. Sau này, cậu trốn thoát, sống bằng nghề ăn xin trên xe buýt trước khi được một gia đình ở Quảng Đông nhận nuôi và đổi tên thành họ Han.

"Sâu thẳm trong lòng, tôi luôn biết mình có một người chị và chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm", Li Xin kể. Nhớ lại tuổi thơ từng cùng chị đi bắt tôm càng xanh, anh nhiều lần lặn lội đến các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam tìm người thân nhưng không thành.

Phép màu xuất hiện vào đầu năm nay nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt. Cảnh sát tỉnh Giang Tây phát hiện Li Xin có nét tương đồng với bức ảnh cũ mà Li Lin cung cấp. Kết quả xét nghiệm ADN sau đó xác nhận họ là chị em ruột.

Người chị mang mẩu bánh mì cho em trong ngày đoàn tụ. Ảnh: mp.weixin.qq.com

Nhận túi bánh mì từ chị trong ngày gặp lại, Li Xin vỗ về và khẳng định anh chưa bao giờ oán giận chị. Ngày hôm sau, Li Lin đưa em trở về quê nhà ở thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc. Cô trải thảm đỏ, đốt pháo hoa và làm bánh gạo nếp truyền thống đón em. Tại mộ mẹ, người chị bật khóc báo tin đã đưa được em về.

Tâm nguyện cuối cùng của Li Lin lúc này là tìm thấy người cha thất lạc để gia đình thực sự được đoàn tụ.

Nhật Minh (Theo World journal, SCMP, QQ)