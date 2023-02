Người chết trong động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tăng lên gần 5.000

Thổ Nhĩ Kỳ, Syria xác nhận ít nhất 4.940 người tử vong sau thảm kịch động đất, con số có thể tăng lên khi hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang diễn ra.

Orhan Tatar, quan chức Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), cho biết tính đến 9h45 (12h45 giờ Hà Nội) ngày 7/2, số người thiệt mạng do thảm kịch động đất ở nước này đã tăng lên 3.381.

Ông cho biết thêm ít nhất 20.426 người bị thương, 11.000 tòa nhà trên toàn quốc bị hư hại, gần 25.000 nhân viên cứu hộ cùng ít nhất 10 tàu biển, 54 máy bay đang tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Syria ghi nhận ít nhất 1.559 người thiệt mạng do động đất tại các khu vực do chính phủ và phe đối lập kiểm soát, khoảng 3.648 người bị thương. Với số liệu này, tổng số người chết do thảm họa động đất ở hai quốc gia đã tăng lên 4.940.

Lực lượng cứu hộ di chuyển một thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát ở thành phố Adana, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/2. Ảnh: AFP.

AFAD ngày 6/2 cho biết động đất mạnh 7,4 độ xảy ra lúc 4h17 (8h17 giờ Hà Nội) ở quận Pazarcik, gần thành phố Kahramanmaras thuộc tỉnh cùng tên. Cơ quan Địa chất Mỹ (USGS) ước tính trận động đất mạnh 7,8 độ với một dư chấn mạnh 6,7 độ xảy ra sau đó 15 phút. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất xảy ra tại khu vực này trong gần một thế kỷ qua.

Thương vong dự kiến tăng cao khi nhiều người còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Nhiều nước đã gửi lời chia buồn và nhanh chóng gửi viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, khi quy mô của thảm họa trở nên rõ ràng hơn.

Sáng nay, nhiều chuyến bay chở hàng viện trợ gồm thực phẩm, thuốc men, chăn màn từ Iraq, Iran đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Damascus, truyền thông nhà nước Syria SANA đưa tin.

Nhật Bản tuyên bố sẽ gửi một đơn vị thuộc Lực lượng Cứu hộ Cứu trợ Thảm họa của nước này đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tối 6/2, đội cứu trợ đầu tiên của Ấn Độ cũng có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, mang theo chó nghiệp vụ và vật tư y tế. Pakistan cũng cử hai đội tìm kiếm, trong khi Australia và New Zealand cam kết tài trợ các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Mỹ nói sẽ cử hai đơn vị tìm kiếm cứu nạn đến Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Liên minh châu Âu (EU) đã kích hoạt cơ chế ứng phó khủng hoảng để hỗ trợ các nạn nhân trong thảm họa. Palestine cũng điều động các đội y tế đến hai nước để hỗ trợ hoạt động cứu hộ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 10 đơn vị quân đội Nga với hơn 300 binh sĩ đang dọn dẹp đống đổ nát và hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm cứu nạn ở Syria.

Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo Liên Hợp Quốc (UNOCHA) cho biết các nhóm ứng phó khẩn cấp, tư vấn tìm kiếm cứu nạn và nhân viên y tế của WHO đang trên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Mô hình ước tính tổn thất do động đất CATDAT của tổ chức đánh giá rủi ro Risklayer xây dựng dự báo số người thiệt mạng do trận động đất này có thể từ 3.200 đến 25.900 người, trong khi thiệt hại kinh tế có thể hơn 10 tỷ USD.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa có thể tăng gấp 8 lần, vào thời điểm số người tử vong được Thổ Nhĩ Kỳ và Syria công bố là 3.400.

Vị trí tâm chấn động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ sáng sớm 6/2. Đồ họa: Reuters.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia thường xuyên hứng chịu động đất trên thế giới. Năm 1999, một trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra ở thành phố Izmit, đông nam Istanbul làm hơn 17.000 người thiệt mạng. Năm 2011, một trận động đất xảy ra ở thành phố miền đông Van làm hơn 500 người chết.

Đức Trung