Người chết do sập trường tăng lên 67, Indonesia kết thúc tìm kiếm

Giới chức Indonesia tìm thấy 67 người thiệt mạng trong vụ sập trường học ở tỉnh Đông Java 9 ngày trước và quyết định ngừng hoạt động cứu nạn.

"Bước sang ngày thứ chín, chúng tôi đã kết thúc hoạt động tìm kiếm và cứu nạn các nạn nhân", Mohammad Syafii, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas), nói tại cuộc họp báo hôm nay, đề cập vụ sập trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở tỉnh Đông Java.

Theo ông Yudhi Bramantyo, quan chức của Basarnas, lực lượng cứu nạn đã dọn sạch toàn bộ đống đổ nát tại hiện trường vụ sập trường, rà soát khu vực và kết luận rằng rất khó có thể tìm thấy thêm thi thể.

"Tổng số nạn nhân được đưa ra ngoài là 171, trong đó 67 người chết và 104 người sống sót", Yudhi nói trong cuộc họp báo.

Nhân viên y tế đưa thi thể nạn nhân vụ sập trường tới bệnh viện Bhayangkara ở Surabaya, tỉnh Đông Java để xác định danh tính hôm 6/10. Ảnh: AFP

Budi Irawan, phó giám đốc Cơ quan Ứng phó Thảm họa Quốc gia (BNPB), cho biết "rất khó có khả năng vẫn còn thi thể ở đó". Hiện mới 17 thi thể được nhận dạng.

Tòa nhà đổ sập ngày 29/9 trong lúc học sinh, chủ yếu là nam sinh độ tuổi 12-17, đang cầu nguyện. Theo BNPB, đây là thảm họa gây chết người nhiều nhất ở Indonesia kể từ đầu năm đến nay.

Chính quyền Indonesia đang điều tra nguyên nhân vụ sập trường. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy công trình này dường như có vấn đề về kết cấu, không đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)