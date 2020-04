Người chết do nCoV ở Mỹ vượt 51.000

Mỹ ghi nhận thêm hơn 1.000 ca tử vong do nCoV, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh ở nước này lên 51.017 trong tổng số 890.524 ca nhiễm.

Đại học Johns Hopkins ghi nhận thêm 17.387 ca nhiễm và hơn 1.269 ca tử vong do nCoV tại Mỹ trong 24 giờ qua, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 890.524 và 51.017, khiến Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới. New York vẫn là bang chịu thiệt hại nặng nề nhất, với hơn 21.000 ca tử vong tính đến 24/4, tương đương khoảng 42% số ca tử vong của nước Mỹ.

Nhân viên y tế vận chuyển thi thể một nạn nhân ở New York, Mỹ, hôm 2/4. Ảnh: AFP.

Số ca nhiễm tăng vọt khiến các bang như Georgia, Oklahoma và một số bang khác tỏ ra thận trọng khi mở cửa trở lại các doanh nghiệp vào 24/4. Tổng thống Mỹ Trump một ngày trước đó thông báo tàu bệnh viện USNS Comfort sẽ rời New York dù mới chỉ tiếp nhận 178 bệnh nhân trong gần một tháng hỗ trợ thành phố chống Covid-19.

Thống đốc New York Andrew Cuomo xác nhận ông nói với Trump rằng New York không cần tàu bệnh viện USNS Comfort nữa khi ca nhiễm và chết do nCoV hàng ngày tại đây có chiều hướng giảm.

Trump cũng tuyên bố các hướng dẫn cách biệt cộng đồng có thể kéo dài tới sau 1/5 nếu ông cảm thấy đất nước chưa an toàn, nói thêm rằng tình hình dịch bệnh tồi tệ sẽ kết thúc vào đầu mùa hè. Trump trước đó ký sắc lệnh đình chỉ một phần hoạt động nhập cư vào Mỹ nhằm đảm bảo việc làm cho lao động nước này trong đại dịch.

Hạ viện Mỹ cùng ngày đã bỏ phiếu thông qua gói cứu trợ 480 tỷ USD để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, bệnh viện và mở rộng xét nghiệm nCoV. Gói cứu trợ này đã được Thượng viện thông qua hồi đầu tuần và sẽ được chuyển đến Tổng thống Trump, người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với dự luật và cho biết ông sẽ ký.

Quốc hội Mỹ tháng trước thông qua ba gói cứu trợ với tổng trị giá hơn 2.000 tỷ USD để giúp đỡ những người gặp khó khăn vì Covid-19.

Mai Lâm (Theo CNN/WP/JHU)