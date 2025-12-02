Người chết do mưa lũ ở Indonesia tăng lên hơn 630

Giới chức Indonesia cho biết số người chết do lũ lụt, lở đất trên đảo Sumatra đã tăng lên 631, trong khi một triệu dân phải sơ tán.

Mưa lớn bắt đầu trút xuống Sumatra, hòn đảo lớn nhất của Indonesia, từ hôm 26/11 và kéo dài suốt nhiều ngày, gây ra một trong những trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm qua.

Các cơ quan chính phủ và nhóm cứu trợ ở Indonesia đang tiếp tục nỗ lực cung cấp viện trợ nhanh chóng cho những người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt, lở đất trên đảo Sumatra và lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm 472 người mất tích.

Tính đến ngày 2/12, ít nhất 631 người đã thiệt mạng trên khắp đảo Sumatra. Theo cơ quan ứng phó thảm họa, một triệu người đã phải sơ tán.

Ở phía đông tỉnh Aceh trên đảo Sumatra, cư dân Zamzami, 33 tuổi, cho biết nước lũ tràn tới "như sóng thần và không thể ngăn chặn". "Chúng tôi không thể diễn tả mực nước lớn đến thế nào, thực sự không thể tưởng tượng nổi", Zamzami nói.

Lực lượng cứu nạn Indonesia tìm kiếm người mất tích sau lũ quét ở Padang Panjang, tỉnh Tây Sumatra ngày 29/11. Ảnh: AFP

Người dân trong làng của anh phải trèo lên nóc chợ cá hai tầng để tránh lũ. Sau khi nước rút, họ dọn dẹp bùn đất, đồng thời phải vật lộn với tình trạng mất điện và sóng liên lạc.

"Nước sạch giờ rất khan hiếm. Có những đứa trẻ bị sốt nhưng không có thuốc", Zamzami nói thêm.

Aceh là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ này. Sau lũ, nhiều người dân đang tích trữ nhu yếu phẩm.

"Đường vào những khu vực bị lũ lụt hầu hết đã bị cắt đứt. Mọi người lo sẽ cạn nhiên liệu", Erna Mardhiah, 29 tuổi, cho biết khi xếp hàng dài tại một trạm xăng ở thành phố Banda Aceh, thủ phủ tỉnh Aceh.

Tình trạng khan hiếm khiến giá cả các mặt hàng tăng chóng mặt. "Riêng ớt đã lên tới 300.000 rupiah (18 USD) một kg, có lẽ đó là lý do mọi người đổ xô tích trữ", cô nói.

Theo tổ chức từ thiện Islamic Relief, nguy cơ thiếu lương thực và nạn đói tại nhiều cộng đồng ở Aceh sẽ rất nghiêm trọng nếu các tuyến đường cung ứng không được khôi phục trong 7 ngày tới.

Chính phủ Indonesia hôm 1/12 cho biết sẽ gửi 34.000 tấn gạo và 6,8 triệu lít dầu ăn đến ba tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra. Tàu hải quân chở 12 tấn thực phẩm dự kiến đến Aceh trong hôm nay.

"Không được phép chậm trễ", Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran Sulaiman nhấn mạnh.

Huyền Lê (Theo AFP)