Người chết do động đất ở Afghanistan tăng lên hơn 2.200

Chính quyền Taliban thông báo số người chết trong trận động đất ở miền đông Afghanistan là hơn 2.200 và có thể tiếp tục tăng.

Hamdullah Fitrat, phó phát ngôn viên chính quyền Taliban, hôm nay cho biết 2.205 người đã thiệt mạng và 3.640 người bị thương tại tỉnh miền núi Kunar, gần biên giới với Pakistan, sau trận động đất cuối tuần trước. 12 trường hợp tử vong và hàng trăm người bị thương cũng được ghi nhận ở các tỉnh lân cận gồm Nangarhar và Laghman.

Các nỗ lực cứu hộ vẫn diễn ra và số người chết có khả năng tiếp tục tăng. "Hàng trăm thi thể đã được tìm thấy từ những ngôi nhà bị phá hủy", ông Fitrat cho hay.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 6 độ xảy ra gần nửa đêm 31/8, tâm chấn ở độ sâu 8 km, cách thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, khoảng 27 km. Động đất có tâm chấn nông như vậy thường gây thiệt hại nghiêm trọng.

Người dân chôn cất nạn nhân ở huyện Nurgal, tỉnh Kunar, miền đông Afghanistan ngày 1/9. Ảnh: AFP

Tỉnh Kunar là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với ba ngôi làng bị san phẳng hoàn toàn. Nhiều tỉnh khác như Nangarhar, Laghman, Nuristan và Panjshir cũng chịu ảnh hưởng. Trận động đất còn làm rung chuyển nhiều thành phố ở Pakistan.

Chính quyền Taliban ngày 2/9 kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp. Đây là lần hiếm hoi Afghanistan kêu gọi hỗ trợ của cộng đồng quốc tế kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền ở nước này hồi năm 2021.

Các chuyên gia quốc tế cảnh báo hệ thống cứu trợ của Afghanistan đã gần như tê liệt, kêu gọi các nước giải phóng nguồn tiền viện trợ nhân đạo đang bị phong tỏa để hỗ trợ công tác cứu hộ. "Afghanistan không thể tự ứng phó với thảm họa này", chuyên gia luật quốc tế Osama Malik nhấn mạnh.

Nhiều quốc gia đã điều máy bay chở hàng viện trợ đến Afghanistan, nhưng hàng trăm người dân ở huyện Nurgal, tỉnh Kunar vẫn trong cảnh màn trời chiếu đất. Hàng loạt gia đình phải chen chúc dưới những mảnh bạt được kéo ra từ đống đổ nát và không có lương thực.

Filippo Grandi, người đứng đầu cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc, cho biết trận động đất đã "ảnh hưởng đến hơn 500.000 người" ở miền đông Afghanistan.

Huyền Lê (Theo AFP)