Người chém công an gần lìa tay bị bắt

Nguyễn Quốc Bảo, 32 tuổi, chém thượng uý gần lìa tay rồi cố thủ trong nhà, bị Công an tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp bắt, sáng 16/7.

Anh ta bị di lý về Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận, để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Nghi phạm Bảo bị bắt tại nhà ở huyện Xuyên Mộc, sáng 16/7. Ảnh: Công an cung cấp.

Sáng 15/7, Bảo chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang từ nhà ở huyện Xuyên Mộc đến chốt kiểm dịch số 2 ở thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải (huyện Hàm Tân, Bình Thuận). Lực lượng trực chốt ra hiệu dừng xe nhưng anh ta phóng xe đi.

Bỏ chạy khoảng 200 m, Bảo bị 3 thành viên chốt kiểm dịch chặn, liền mở cốp xe lấy dao đâm nhưng không ai bị thương. Hắn quay xe ngược về hướng Xuyên Mộc, vượt qua chốt, ép ngã công an rồi chạy về nhà cố thủ. Công an xã Thắng Hải hợp công an địa phương vận động nhưng Bảo im lặng.

Đến trưa cùng ngày, Bảo cùng cha ruột bất ngờ cầm rựa xông ra chém tổ công tác khiến thượng úy Hoàng Văn Dương, Công an xã Thắng Hải, gần đứt lìa tay trái. Cảnh sát được huy động thêm, song cha con Bảo đã vào nhà tiếp tục cố thủ đến sáng nay thì bị bắt.

Cánh tay trái của thượng úy Dương (Công an xã Thắng Hải) bị chém gần đứt lìa. Ảnh: Công an cung cấp.

Thượng úy Dương đã được bác sĩ nối thành công cánh tay trái.

Việt Quốc