Người chạy xe có 'CSGT bám trên yên' được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ

TP HCMDương Trí Tài, 26 tuổi, bị truy tố về hành vi bỏ chạy khi CSGT yêu cầu dừng xe khiến đại úy phải đu bám trên yên, được VKS ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ.

VKSND Khu vực 10, TP HCM, đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để xét xử đối với Tài về tội Chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt đến 3 năm tù.

Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định bị can không có tình tiết tăng nặng và ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ như: phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Dương Trí Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo trạng, trưa 22/5, Tổ tuần tra Đội CSGT An Lạc gồm đại úy Nguyễn Thanh Quy và 2 đồng đội làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông trên đường Lê Khả Phiêu, huyện Bình Chánh.

Phát hiện Tài chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn, đại úy Quy ra hiệu lệnh dừng xe. Ban đầu Tài cho xe vào lề nhưng khi nhớ mình không có giấy phép lái xe, anh ta bất ngờ tăng ga bỏ chạy.

Anh Quy nắm tay trái Tài để giữ lại nhưng bị kéo lê nên buộc bám vào yên sau. Chạy được khoảng 100 m nhưng Tài vẫn không dừng nên đại úy Quy ngồi được lên yên, tiếp tục yêu cầu tấp vào lề. Chạy thêm một đoạn nữa Tài mới dừng lại.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ xe đưa Tài về Công an xã Tân Kiên. Tại cơ quan điều tra, Tài thừa nhận hành vi.

Hải Duyên