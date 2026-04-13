Người châu Âu ồ ạt đổi ôtô điện để né giá xăng

Andreas Heumann ở Berlin, Đức quyết định bán chiếc Audi Q5 để đổi sang xe ôtô lai điện cắm sạc (PHEV) sau khi nhận ra bình xăng tốn 125 euro thay vì 90 euro như trước.

Tương tự, Magrin Tommaso, thợ cắt tóc người Italy đang sống tại Đức, đã chốt mua chiếc ôtô điện BYD Atto 3 sau lần lái thử đầu tiên. Anh nói chi phí thấp của xe điện là lý do lớn nhất cho quyết định nhanh như vậy.

Theo ghi nhận từ các showroom tại Đức, nếu trước đây khách hàng mất vài tuần để cân nhắc thì hiện tại, thời gian chốt mua xe điện còn vài ngày.

Estelle Miller, đồng sở hữu đại lý xe điện đã qua sử dụng EV Experts, đang kiểm tra các phương tiện trong kho của họ tại Guildford, Anh, ngày 13/3. Ảnh: REUTERS/Nick Carey

Ông Zheng Yun, chuyên gia tại công ty tư vấn quản lý Roland Berger (Đức), cho biết chi phí nhiên liệu tăng đang làm thay đổi hành vi mua sắm của các gia đình. Các vụ tấn công ở eo biển Hormuz - tuyến xuất khẩu dầu khí quan trọng - hồi cuối tháng 2 đã đẩy giá xăng dầu toàn cầu lên cao, qua đó làm nổi bật ưu thế tiết kiệm của phương tiện chạy điện.

Xu hướng này đang lan rộng khắp châu Âu. Tại Đức, khi giá dầu diesel chạm mức 2,5 euro một lít, lượng tìm kiếm xe điện trong tháng 3 trên nền tảng mua bán ôtô Mobile.de tăng hơn 50% so với tháng trước. Trong khi đó, lượt quan tâm xe xăng và diesel giảm mạnh, dòng hybrid nhích 4%.

Ông Ajay Bhatia, đại diện nền tảng này, nói: "Áp lực kinh tế đang làm thay việc mà các chính sách chuyển đổi năng lượng của Đức trước đây chưa thực hiện xong".

Tại Anh, số liệu từ Hiệp hội các Nhà sản xuất và Kinh doanh ôtô cho thấy lượng đăng ký ôtô thuần điện trong tháng 3 đạt kỷ lục hơn 86.000 chiếc, tăng 24% so với cùng kỳ. Lượt tìm kiếm và mua bán xe điện trên các nền tảng trực tuyến ở Pháp, Áo, Italy và các nước Bắc Âu cũng tăng từ 20% đến 160% trong tháng qua.

Đặc biệt, thị trường xe điện cũ phản ứng rất nhanh với biến động giá xăng do mức giá xe rẻ hơn khoảng 40% so với mua mới và người mua có thể nhận xe ngay. Tại Pháp, chợ ôtô Aramisauto ghi nhận tỷ trọng bán xe điện tăng từ 6,5% lên 12,7% trong vài tuần lễ.

Nhiều mẫu xe chạy bằng pin tại Đức được nhiều khách hàng "săn đón" khi giá xăng dầu tăng vọt. Ảnh: Martin Divíšek/EPA

Dù vậy, các chuyên gia trong ngành ôtô cho rằng để xu hướng này mang tính bền vững, các nhà sản xuất cần tiếp tục cải thiện hạ tầng sạc. Ông Ajay Bhatia dự báo cơn sốt hiện tại mang tính thời điểm, sớm hạ nhiệt song vẫn thiết lập một mặt bằng nhu cầu mới cao hơn trước, trợ lực bởi hạ tầng sạc cải thiện và giá xe giảm.

Ông Ian Plummer, Giám đốc nền tảng Autotrader (Anh), cho biết những đợt tăng giá xăng trước đây thường chỉ tạo ra làn sóng đổi xe mang tính thời điểm. Tuy nhiên, áp lực sinh hoạt hiện tại đã khiến người dùng tính toán kỹ hơn về tổng chi phí sở hữu một chiếc xe, từ đó sẵn sàng chi trả mức giá ban đầu cao hơn để đổi lấy chi phí vận hành rẻ về lâu dài.

Minh Phương (Theo Xinhua, Guardian, Reuters)