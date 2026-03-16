Người châu Á chật vật giữa khủng hoảng xăng dầu

Chiến sự Iran đang gây gián đoạn sản xuất, cung ứng nhiên liệu tại Vùng Vịnh, khiến khoảng 1/5 nguồn dầu thô, khí đốt toàn cầu bị đóng băng. Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi mua 75-85% lượng dầu từ Vùng Vịnh, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Trong ảnh là cảnh xếp hàng chờ đổ xăng ở Nam Kinh, Trung Quốc, trước đợt tăng giá ngày 9/3. Trung Quốc ngày 5/3 đã yêu cầu các nhà lọc dầu lớn tạm ngừng xuất khẩu để bảo vệ nguồn cung trong nước.