Người châu Á chật vật giữa khủng hoảng xăng dầu

Chiến sự Iran đang gây gián đoạn sản xuất, cung ứng nhiên liệu tại Vùng Vịnh, khiến khoảng 1/5 nguồn dầu thô, khí đốt toàn cầu bị đóng băng. Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi mua 75-85% lượng dầu từ Vùng Vịnh, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).
Trong ảnh là cảnh xếp hàng chờ đổ xăng ở Nam Kinh, Trung Quốc, trước đợt tăng giá ngày 9/3. Trung Quốc ngày 5/3 đã yêu cầu các nhà lọc dầu lớn tạm ngừng xuất khẩu để bảo vệ nguồn cung trong nước.
Người dân đổ xăng tại một trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/3.
Hàn Quốc nhập khẩu khoảng 70% nhu cầu dầu khí từ Trung Đông. Trong tuần qua, giá xăng ở nước này đã tăng hơn 10%, buộc chính phủ phải lần đầu tiên trong 30 năm áp giá trần nhiên liệu. Giới quan sát nhận định đây là bước đi đáng chú ý với một nền kinh tế lớn, thành viên chủ chốt của G20.
Tổng thống Lee Jae-myung đã chỉ đạo siết kiểm soát các công ty lọc dầu, trạm xăng để ngăn tình trạng nâng giá bất hợp lý.
Xe cộ xếp hàng chờ đổ xăng tại Mae Sot, Thái Lan.
Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu công chức làm việc tại nhà, hạn chế đi thang máy để tiết kiệm năng lượng. Các tòa nhà công quyền cũng không được bật điều hòa quá 27 độ C. Người dân được khuyến khích đi chung xe.
Người đi xe máy xếp hàng chờ đổ xăng tại Jakarta, Indonesia.
Alloysius Joko Purwanto, nhà kinh tế học tại Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA), cho biết Indonesia, quốc gia sản xuất dầu mỏ, cũng phải nhập hơn 1/3 nhu cầu dầu thô, nên cuộc khủng hoảng ở Vùng Vịnh cũng tác động đáng kể đến nước này.
Hàng dài ôtô xếp hàng chờ đổ xăng tại Yangon, Myanmar. Chính quyền Myanmar đã áp dụng chính sách phân phối nhiên liệu theo định mức và ra quy định về thời điểm lưu thông ngày chẵn - lẻ theo biển số xe cá nhân, để hạn chế số xe ra đường.
Vòi bơm xăng treo tại cây xăng ở Manila, Philippines.
Nước này đang triển khai chế độ làm việc 4 ngày một tuần cho một số công chức chính phủ, yêu cầu bật điều hòa không dưới 24 độ C. "Cần khẩn trương áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động", chính phủ Philippines cho biết trong tuyên bố.
Hàng dài phương tiện xếp hàng chờ đổ xăng ở Dhaka, thủ đô Bangladesh.
Nước này cũng đã bắt đầu chính sách phân phối nhiên liệu theo định mức, khiến người dân xếp hàng chờ trước các trạm xăng. Các nước Nam Á bị ảnh hưởng nghiêm trọng do phụ thuộc lớn vào dầu khí Trung Đông.
Truyền thông ghi nhận bầu không khí căng thẳng trong các hàng chờ ở Dhaka. Shakil Khan, tài xế giao hàng, nói anh phải chờ đổ xăng nhiều tiếng mỗi ngày.
Cảnh xếp hàng chờ đổ xăng ở Dhaka, thủ đô Bangladesh. Video: Reuters
Người dân xếp hàng chờ đổ xăng ở Varanasi, Ấn Độ.
Tại thành phố Gorakhpur ở miền bắc Ấn Độ, Ajay Kumar đã xếp hàng cùng nhiều người khác chờ tại một trung tâm phân phối nhiên liệu từ 3h sáng. "Tình trạng này đã kéo dài 10 ngày rồi. Nếu không đến sớm, một nửa sẽ phải ra về tay không".
Cảnh xếp hàng chờ bơm gas ở Gorakhpur, Ấn Độ. Video: Reuters
Tại Ấn Độ, khí gas hóa lỏng (LPG) được người dân sử dụng để đun nấu cho đến làm nhiên liệu cho nhiều loại phương tiện. Ravi, dân Gorakhpur, nói hôm qua gia đình anh phải dùng bếp củi để nấu ăn vì hết gas.
Vẻ căng thẳng của nhân viên tại một cây xăng ở Pakistan, khi giá nhiên liệu tăng 20%.
Quốc gia này đã công bố các chính sách thắt lưng buộc bụng, đóng cửa trường học, yêu cầu người dân làm việc tại nhà để tiết kiệm năng lượng. Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết các tòa nhà công quyền cũng sẽ không được phép mua đồ nội thất và máy điều hòa mới.
Người dân xếp hàng chờ đổ xăng ở Kegalle, Sri Lanka.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz và sẽ tấn công mọi tàu cố đi qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kêu gọi nhiều quốc gia cử chiến hạm hộ tống tàu dầu để khơi thông Eo biển Hormuz, nhưng chưa nước nào đưa ra cam kết cụ thể. Tuyến hàng hải chiến lược này vẫn ách tắc do các chủ tàu lo ngại Iran sẽ tập kích phương tiện của họ.
Vị trí Eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian
Một người đàn ông đổ xăng tại một trạm nhiên liệu ở Damascus, Syria.
Hơn 30 quốc gia ngày 11/3 đồng ý xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ ra thị trường nhằm giải quyết tình trạng gián đoạn trên, trong đó Mỹ sẽ rút 172 triệu thùng từ kho chiến lược của mình. Đây là đợt giải phóng kho dự trữ lớn nhất trong lịch sử, song chưa làm dịu được thị trường dầu mỏ.
Đức Trung (Theo CNN, Al Jazeera, Straits Times, Guardian)