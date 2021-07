Người chặn đường, đánh phóng viên bị khởi tố

Hà TĩnhNguyễn Văn An và Đào Nhật Vũ bị khởi tố vì gây thương tích cho anh Nguyễn Nhật Hào, phóng viên tạp chí Kinh tế và Đồ uống.

Quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với An, 36 tuổi và Vũ, 28 tuổi, cùng trú xã An Dũng về tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự, do Công an huyện Đức Thọ ban hành, công bố ngày 10/7.

Nguyễn Văn An (góc phải) và Đào Nhật Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đức Hùng

Theo kết quả điều tra, khoảng 22h30 ngày 1/7, anh Nguyễn Nhật Hào, công tác tại thuộc Tạp chí điện tử Kinh tế và Đồ uống (cơ quan của Hiệp hội Chè Việt Nam) đến thôn Long Sơn, xã An Dũng, huyện Đức Thọ xác minh tình trạng khai thác đất trái phép song không thấy hoạt động này diễn ra nên lái ôtô về.

Nhà chức trách cáo buộc, An sau đó đứng bên đường bê tông đoạn qua thôn Long Sơn chặn ôtô của anh Hào, yêu cầu xuống "nói chuyện". Khi hai bên xảy ra mâu thuẫn, An gọi điện thoại cho Vũ (em vợ) đến hỗ trợ. Sau vài phút, An cầm chiếc cuốc vét để sẵn nơi đống gạch gần ngõ nhà mình đánh nhiều phát vào người anh Hào khiến cuốc bị gãy. Vũ đứng bên cạnh cũng lao vào tấn công.

Anh Hào giằng co, chống trả lại hai đối thủ rồi vùng chạy thoát trong đêm. Sự việc được camera hành trình trên ôtô của anh Hào ghi lại. Nạn nhân được bạn đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh điều trị, tổn hại sức khỏe 5%. Video vụ việc được anh Hào cung cấp cho Công an huyện Đức Thọ xem xét.

Tại cơ quan điều tra, An khai có xe tải thường đi chở thuê đất. Tối 1/7, khi chặn xe anh Hào, hai người xảy ra tranh cãi liên quan vấn đề khai thác đất trái phép. Do bức xúc, không đồng quan điểm với phóng viên, anh ta gây án.

Lãnh đạo Tạp chí điện tử Kinh tế và Đồ uống cho biết, anh Hào đi tìm hiểu xác minh thông tin về khai thác đất ở huyện Đức Thọ có sự phân công của cơ quan. "Chúng tôi lên án hành vi này, đã gửi công văn tới các cơ quan chức năng Hà Tĩnh và Hội nhà báo Việt Nam đề nghị làm rõ", vị lãnh đạo nói.

Tạp chí điện tử Kinh tế và Đồ uống trước đây là Báo điện tử Đời sống và Tiêu dùng. Anh Hào là nhà báo được giao tìm hiểu thông tin tại Hà Tĩnh, làm việc đã hơn 4 năm.

Đức Hùng