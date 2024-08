MỹChristopher Gregor bị phạt 25 năm tù vì liên tục ép con trai 6 tuổi chạy trên máy chạy tốc độ cao khiến cậu tử vong sau nhiều lần ngã.

Bản án được Tòa án quận Ocean, New Jersey tuyên hôm 2/8, sau phiên tòa kéo dài 4 tuần. Christopher Gregor, 31 tuổi, bị phạt 20 năm tù vì tội Ngộ sát nghiêm trọng và 5 năm tù vì tội Gây nguy hiểm cho trẻ em.

Mức án này đều nhẹ hơn hình phạt tối đa, lần lượt 30 và 10 năm tù cho mỗi tội danh. Theo luật của New Jersey, Gregor sẽ phải chấp hành ít nhất 85% bản án mới được xem xét ân xá

Khóc nức nở khi nghe tuyên án, bị cáo thề không làm gì hại con, hối hận khi đưa bé đi khám sớm hơn vì chỉ thấy con "hơi mệt".

Người cha bắt con chạy bộ đến chết để giảm cân, bị phạt 25 năm tù

Song theo cáo buộc của công tố và video được phát tại phiên xét xử, trích xuất từ trung tâm thể dục Atlantic Heights Clubhouse, ghi ngày 20/3/ 2021, cho thấy Gregor ép con trai lên máy chạy bộ vì anh ta cho rằng cậu bé "quá béo".

Cậu bé Corey đã ngã sáu lần sau khi không theo kịp tốc độ của máy chạy bộ. Song Gregor đã bế lên và đưa con trở lại máy tập. Bé Corey nhiều lần ngã về phía sau trong khi người cha vẫn đứng im quan sát, thúc ép tiếp tục chạy.

Hai tuần sau, ngày 2/4, Corey tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa trong tình trạng loạng choạng, nói năng không rõ ràng, nôn thốc khó thở. Nạn nhân bị co giật khi chụp CT và các nhân viên y tế đã thực hiện các biện pháp cứu sống cậu bé 6 tuổi chết vài giờ sau đó trong bệnh viện.

Khám nghiệm tử thi cho thấy bé tử vong do bị "lạm dụng mãn tính", bị dập tim, phổi trái, rách và bầm tím gan do viêm và nhiễm trùng huyết.

Công tố viên cáo buộc đứa trẻ tử vong do những vết thương do người cha ngược đãi, và bồi thẩm đoàn đã đồng ý. Song do khóc lóc thề thốt quá nhiều tại tòa, Gregor không bị truy tố Giết người (án tối đa chung thân) mà chỉ bị tội Ngộ sát nghiêm trọng.

Christopher Gregor khi nghe tuyên án. Ảnh: 6abc

Người mẹ của cậu bé, cô Micciolo, 25 tuổi khẳng định sẽ không bao giờ tha thứ.

"Anh ta không hề hối hận về bất kỳ hành động nào. Anh ta chỉ hối hận vì đã bị bắt và bị kết án", mẹ của đứa trẻ, Breanna Micciolo, nói trước tòa.

"Mọi thứ anh ta làm với Corey đều là vì ác ý với tôi. Một lý do khác là anh ta bị bệnh về đầu và coi Corey như bao cát. Anh ta không bao giờ có một chút tình yêu nào dành cho Corey, anh ta chỉ là sự bất tiện cho cuộc sống của anh ta," cô nói.

Hai người có con nhưng không kết hôn, không chung sống. Khi con trai 5 tuổi, Gregor mới xuất hiện và đòi quyền nuôi con. Tòa do đó chia đôi thời gian chăm sóc.

Khai tại tòa Micciolo nói lần đầu tiên giao con, cậu bé trở về với một vết rách môi và được người cha giải thích "vô tình bị thương khi chơi đá bóng".

Trong vòng một năm sau, cô luôn nghi ngờ đứa trẻ bị cha lạm dụng và sử dụng máy chạy bộ như một công cụ trừng phạt trong những lần chăm con. Cô nhắn tin nhiều lần nhắc Gregor đã làm tổn thương cảm xúc của con như thế nào, song Gregor trả lời: "Nó phải cứng rắn lên, quá ẻo lả".

Cuối tháng 3/2021, sau khi nhận thấy các vết bầm tím trên người con, cô đã đưa đến bác sĩ nhi khoa và báo cáo cho Ban Bảo vệ Trẻ em và Thường trực New Jersey. Cậu bé nói với bác sĩ rằng bị cha bắt chạy trên máy "vì quá béo".

Mẹ cậu bé khóc khi xem lại video bằng chứng tại tòa. Ảnh:NYP

Ngày 1/4, khi đến lịch giao lại con cho Gregor, cô yêu cầu anh ta phải đưa con đi khám lại và ngừng ngay việc hành hạ. Song hôm sau, cậu bé qua đời tại bệnh viện.

Bà ngoại Corey làm chứng tại tòa và khẳng định nhiều lần đón cháu về từ nhà của bố, khi thắm cho cháu đã thấy nhiều vết bầm tím song gặng hỏi cậu bé không trả lời. Bà dặn Corey giấu điện thoại trong người, khi nào ở với bố cảm thấy bất an thì gọi bà hoặc mẹ nhưng Corey nói bố không cho dùng điện thoại.

Micciolo do đó nhiều lần đưa ra các bằng chứng vết thương trên người con để đòi quyền chăm sóc toàn thời gian, nhưng đều bị tòa bác bỏ.

Hải Thư (Theo NYPost, News Nation Now, HuffPost)