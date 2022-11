Người cắt ghép hình ảnh, vu khống để đòi nợ bị tạm giữ

Quảng NamVũ Ngọc Hiếu, 26 tuổi, nhân viên Công ty luật TNHH MTV Legal Aplus bị tạm giữ vì cắt ghép hình ảnh, bôi nhọ con nợ và người thân của họ.

Tối 22/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Kỳ thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Ngọc Hiếu về hành vi Vu khống theo Điều 156 Bộ luật hình sự.

Nắm tình hình trên không gian mạng, Công an Quảng Nam phát hiện thời gian qua, tình trạng người dân vay nợ của các công ty tài chính và người thân của họ thường xuyên bị gọi điện thoại đòi nợ, đe dọa, vu khống, quấy phá.

Một ngày trước, Cảnh sát kiểm tra hành chính Công ty luật TNHH MTV Legal Aplus chi nhánh Tam Kỳ, do anh Đỗ Huy Bình, 33 tuổi, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai làm quản lý. Lúc này, có 25 nhân viên đang làm việc trên các máy tính để bàn. Người đại diện đã cung cấp một số giấy tờ sao y bản chính theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Vũ Ngọc Hiếu được xác định là nhân viên thu hồi nợ của công ty. Hiếu sử dụng không phép hình ảnh của nhiều người là con nợ và người thân, bạn bè của họ, lồng nội dung vu khống nhằm khủng bố, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ép họ trả nợ. Sau khi thu thập tài liệu, cảnh sát đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hiếu.

Vũ Ngọc Hiếu làm việc cảnh sát. Ảnh: Đắc Thành

32 máy tính để bàn, 4 điện thoại di động và hơn 100 trang dữ liệu liên quan đến các hành vi vi phạm của công ty này cũng bị thu giữ.

Trong ngày 21/11, công an Quảng Nam cũng kiểm tra hành chính Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam (phường An Phú, TP Tam Kỳ).

Thời điểm kiểm tra, công ty không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật. Bà Nguyễn Thị Xuân Đào, 32 tuổi, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình và bà Trần Thị Nàng Hương, 43 tuổi, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình là người quản lý cao nhất. Hai người này không xuất trình được giấy phép đăng ký địa điểm kinh doanh, trụ sở không gắn bảng hiệu.

Công ty có 76 nhân viên, được chia làm 7 nhóm với các nhóm trưởng quản lý việc sử dụng điện thoại để gọi điện, tư vấn cho người có nhu cầu vay tiền.

Lực lượng chức năng xác định, chi nhánh này phát triển cho vay cá nhân và mua bán dữ liệu của khoảng 150.000 người Việt Nam. Việc liên lạc, thu hồi nợ do Công ty Mirae Asset tại TP HCM thực hiện.

Cảnh sát kiểm tra tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset chi nhánh ở Quảng Nam. Ảnh: Kim Ngân

Tại đây, cảnh sát thu giữ 9 máy tính để bàn, 8 máy tính xách tay các loại, 3 Ipad, 108 điện thoại di động và hơn 5.000 trang tài liệu trích xuất có liên quan để tiếp tục điều tra.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo những ai là bị hại thì liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (điện thoại 0694160129) để được hướng dẫn giải quyết.

Trước đó, ngày 20/11, Công an TP HCM cho biết đã bắt tạm giam 13 người thuộc Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (trụ sở tại quận 1) để điều tra về hành vi Vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Đắc Thành