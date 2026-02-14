Người cao tuổi đón Tết tại Phương Đông Asahi

Những ngày giáp Tết, bà Nguyễn Thị Được (79 tuổi, Lạc Long Quân, Hà Nội) diện áo dài, lên xe đón trước nhà đến viện dưỡng lão Phương Đông Asahi tham gia hoạt động du xuân đón năm mới.

Tại Phương Đông Asahi, bà Được cùng các cụ khác chụp ảnh trong khuôn viên. Dưới những tán đào nở sớm, các cụ trò chuyện, chia sẻ hình ảnh chuyến du xuân phố phường và tạo dáng chụp thêm bộ ảnh áo dài tại khuôn viên viện dưỡng lão.

Bà Được (bên phải) du xuân cùng nhóm "chị em Phương Đông". Ảnh: Phương Đông Asahi

Những ngày này, khi đến viện dưỡng lão Phương Đông Asahi, ai ai cũng thấy không khí hiện diện trong từng nếp sinh hoạt. Khuôn viên được trang hoàng với sắc đào, quất, những góc trang trí quen thuộc gợi nhớ Tết xưa. Các cụ quây quần bên nhau gói bánh chưng. Mỗi người một việc, người rửa lá dong, người vo gạo, người gấp từng nếp bánh, vừa làm vừa nhắc lại chuyện xưa cũ.

Bà Được là một trong số nhiều người cao tuổi đang sinh hoạt tại viện dưỡng lão Phương Đông Asahi. Sau hơn một tháng bán trú tại đây, bà cho biết sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái hơn khi mỗi ngày đều có người trò chuyện, sinh hoạt cùng. "Tôi vào viện dưỡng lão để con cháu yên tâm, còn mình có chỗ chuyện trò, đọc sách, đi dạo với bạn bè", bà Được nói về quyết định vào viện dưỡng lão ở tuổi gần 80. Thấy bà đi về đều đặn, tinh thần vui vẻ hơn, các con cũng cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm.

Ông Hoàng Hải (93 tuổi) là thành viên mới của viện dưỡng lão. Đầu năm 2026, sau khi tìm hiểu và trực tiếp tham quan, gia đình tin tưởng lựa chọn Phương Đông Asahi để ông tham gia sinh hoạt cùng đồng niên. Theo người thân của ông Hải, điều kiện chăm sóc, sinh hoạt tại đây giúp họ yên tâm hơn khi công việc bận rộn, khó có thể theo sát ông mỗi ngày. Ở viện dưỡng lão một thời gian, sức khỏe của ông ổn định, việc đi lại và giao tiếp cũng linh hoạt hơn trước.

Năm nay, ông chủ động đề xuất ở lại viện dưỡng lão theo hình thức nội trú thay vì về nhà đón Tết. Các con cháu ông hoàn toàn ủng hộ. "Cả đời tôi đón Tết với gia đình. Giờ con cháu cũng cần có cuộc sống riêng", ông Hải vừa nói tay vừa cẩn thận gấp từng nếp lá dong. Theo ông, việc lựa chọn ở lại đây dịp Tết không đồng nghĩa xa gia đình. "Tôi già rồi, cần được nghỉ ngơi. Con cháu cả năm đi làm vất vả, Tết đến để chúng đi du lịch cho thoải mái", ông chia sẻ.

Ông Hải (áo đen) gói bánh chưng cùng những người bạn tại Phương Đông Asahi. Ảnh: Phương Đông Asahi

Trong các hoạt động dịp Tết, ông Xuân Tịnh (94 tuổi) thích viết chữ để rèn luyện sự tập trung. Từng là giảng viên đại học, đến nay ông vẫn duy trì thói quen học tập và sáng tác thơ. Ông có một tập thơ riêng mang tên "Tâm tình". Với ông, viết chữ, làm thơ hay đón Tết đều là những cách để giữ cho đời sống tinh thần không ngừng vận động.

Ông Tịnh (mặc vest, hàng đầu tiên) học viết thư pháp cùng các cư dân. Ảnh: Phương Đông Asahi

Một số gia đình cho biết lựa chọn viện dưỡng lão để người cao tuổi sinh hoạt dịp Tết nhằm đảm bảo có người chăm sóc thường xuyên khi con cháu bận rộn. Tại Phương Đông Asahi, môi trường sinh hoạt được tổ chức kết hợp chăm sóc y tế, dinh dưỡng và các hoạt động tập thể, giúp người cao tuổi duy trì nhịp sinh hoạt mà vẫn cảm nhận được không khí Tết quen thuộc.

Ông Nguyễn Công Minh, Giám đốc Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi cho biết, chương trình Tết tại đây xuất phát từ việc thấu hiểu nỗi sợ cảm giác trống vắng, cô đơn của người cao tuổi mỗi khi Tết đến xuân về. Các hoạt động vừa tôn trọng nhịp sinh hoạt riêng, vừa mở ra không gian gắn kết, qua đó nuôi dưỡng sự minh mẫn, cảm giác được sẻ chia và giúp đời sống tinh thần thêm vui tươi, ý nghĩa.

Theo vị đại diện đơn vị, việc trang trí không gian chung và tổ chức chuỗi chương trình mừng xuân giúp người cao tuổi duy trì nhịp sinh hoạt quen thuộc và tăng sự gắn kết trong dịp Tết. Các hoạt động được thiết kế để người cao tuổi có thể đón Tết trong môi trường có sự chăm sóc và hỗ trợ thường xuyên.

Phương Đông Asahi đi vào hoạt động từ tháng 11/2024, là mô hình kết hợp dưỡng lão và nghỉ dưỡng tại Hà Nội, cung cấp hệ thống phòng lưu trú cùng các tiện ích như khu tắm Onsen, xông hơi, nhà hàng, spa và massage,... Theo đại diện của đơn vị vận hành, mô hình được xây dựng theo hướng lấy người cao tuổi làm trung tâm, chú trọng yếu tố an toàn, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động sinh hoạt tinh thần, nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và chăm sóc dài hạn của người cao tuổi.

Thế Đan

Phức hợp Nghỉ dưỡng - dưỡng lão Phương Đông Asahi

Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, Đông Ngạc, Hà Nội

Hotline: 1900 5288 - 097 807 9356

Fanpage: phuongdongasahi

Website: phuongdongasahi.vn





