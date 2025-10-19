Người Campuchia tìm cách rút tiền khỏi ngân hàng của ông trùm Chen Zhi

Người Campuchia đổ xô đến rút tiền từ Prince Bank, ngân hàng thuộc tập đoàn Prince Holding của Chen Zhi, sau khi ông trùm này bị Mỹ truy tố.

Prince Bank, một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Campuchia, đang đối mặt làn sóng rút tiền ồ ạt từ khách hàng. Ngân hàng này nằm trong hệ sinh thái tập đoàn Prince Holding của tỷ phú Chen Zhi, người bị Mỹ truy tố với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn.

Niềm tin của công chúng Campuchia vào Prince Bank suy giảm sau khi Mỹ và Anh ngày 14/10 công bố lệnh trừng phạt chung với Chen Zhi và Prince Holding, với cáo buộc liên quan mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo nạn nhân trên khắp thế giới và bóc lột người lao động bị buôn bán trên khắp Đông Nam Á.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng tịch thu 127.271 Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD của Chen Zi. Nếu bị kết án tại Mỹ, Chen Zi có thể phải ngồi tù tới 40 năm. Tỷ phú này đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi Mỹ thông báo quyết định truy tố.

Tỷ phú Chen Zhi. Ảnh: Kiripost

Hàng loạt khách hàng bắt đầu rút tiền mặt do lo ngại Prince Bank rơi vào tình trạng bất ổn tài chính. Báo Kiri Post, có trụ sở tại Phnom Penh, ngày 15/10 cho biết người dân càng phẫn nộ và hoảng loạn khi website và ứng dụng của Prince Bank đều không thể truy cập.

Prince Bank thừa nhận ứng dụng điện thoại và website của họ ngừng hoạt động tạm thời do "gián đoạn dịch vụ từ bên thứ ba". Sau khi dịch vụ của ngân hàng hoạt động trở lại, nhiều khách hàng tìm cách chuyển tiền khỏi Prince Bank, nhưng không thành công.

Ngân hàng hối thúc khách hàng kiên nhẫn, đảm bảo dịch vụ của họ vẫn hoạt động bình thường, nhưng nhanh chóng nhận về hàng loạt lời phàn nàn của người dân.

"Ứng dụng không hoạt động để tôi mua hàng hóa hay chuyển tiền. Hãy chuyển thông tin này đến lãnh đạo", một người dùng Facebook bình luận. Một người dùng nói họ đã không truy cập được ứng dụng Prince Bank từ ngày 14/10.

"Mọi người, chúng ta cần phải rút tiền từ ngân hàng này sớm nhất có thể. Nếu không có đủ tiền, chúng ta chắc chắn gặp rắc rối. Đừng chần chừ", một tài khoản thứ ba kêu gọi.

Chosun Daily mô tả từ sáng sớm 17/10, nhiều khách hàng đã xếp hàng chờ rút tiền bên ngoài trụ sở Prince Bank tại Phnom Penh, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Một số chi nhánh của Prince Bank đã phải tạm ngừng giao dịch do thiếu thanh khoản.

Một chi nhánh của Prince Bank ở Phnom Penh, Campuchia ngày 15/10. Ảnh: AFP

Prince Bank ngày 17/10 đăng thông báo cho biết hội đồng quản trị ngân hàng đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Prince Bank đảm bảo ngân hàng vẫn hoạt động ổn định, tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức và quy định của Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) cùng khung pháp lý của Campuchia với tổ chức tài chính được cấp phép.

Theo Prince Bank, ngân hàng vẫn duy trì đầy đủ vốn và năng lực tài chính, cam kết bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tiền gửi của khách hàng, tiếp tục hỗ trợ nhân viên và triển khai các biện pháp minh bạch nhằm bảo vệ uy tín tổ chức.

NBC tối 18/10 khẳng định toàn bộ các tổ chức ngân hàng và tài chính ở Campuchia đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn tài chính và có đủ thanh khoản để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng.

"Với Prince Bank, giới chức Campuchia đang triển khai giám sát và điều tra thận trọng nhằm bảo đảm ngân hàng tuân thủ đúng pháp luật Campuchia", theo thông báo. "NBC đang áp dụng các biện pháp cần thiết để tài khoản tại Prince Bank hoạt động bình thường, đồng thời bảo đảm an toàn cho toàn bộ tiền gửi của khách hàng".

Như Tâm (Theo Kiri Post, Fresh News Asia)