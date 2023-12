Người cầm súng giả cướp tiệm vàng ở Sài Gòn bị bắt

Nhữ Ngọc Long, 23 tuổi, mang súng nhựa đến tiệm vàng ở quận Tân Bình định cướp nhưng thấy nhiều người tri hô nên bỏ chạy, bị bắt sau một ngày lẩn trốn.

Chiều 4/12, Long bị Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp quận Công an quận Tân Bình bắt về hành vi Cướp tài sản.

Nhữ Ngọc Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Chiều hôm qua, Long mang balô, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, cầm súng đi vào tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai, phường 5, Tân Bình. Thấy tên cướp, bà chủ cửa hàng tri hô, nhiều người dân chạy đến xem nên Long sợ hãi phóng lên xe máy bỏ chạy.

Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo hàng chục trinh sát lần theo dấu vết nghi can, đến chiều nay thì bắt được Long khi đang trốn ở TP Thủ Đức, thu giữ khẩu súng giả nghi can dùng gây án.

Long khai vì cần tiền tiêu xài nên đầu tháng 12 lên kế hoạch cướp tiệm vàng. Chiều hôm qua, anh ta mang súng nhựa đến khu vực đường Phạm Văn Hai - nơi có nhiều tiệm kinh doanh vàng, thấy cửa hàng kim hoàn chỉ có người phụ nữ bán hàng nên dừng xe đi vào định cướp.

Khẩu súng nhựa của Long bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật Vy

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Quốc Thắng