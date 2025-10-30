Người Brazil biểu tình sau cuộc đột kích băng đảng đẫm máu

Người dân Brazil xuống đường biểu tình phản đối chính quyền dùng vũ lực quá mức, sau chiến dịch đột kích băng đảng khiến ít nhất 119 người chết.

Đám đông ở khu ổ chuột Rio de Janeiro hôm 29/10 tập trung trước trụ sở chính quyền bang, hô khẩu hiệu "sát thủ" và vẫy cờ Brazil nhuộm màu đỏ, tượng trưng cho màu máu, nhằm phản đối lực lượng an ninh đã sử dụng vũ lực quá mức trong cuộc đột kích vào băng đảng trước đó một ngày.

Giới chức Rio de Janeiro hôm 28/10 triển khai khoảng 2.500 cảnh sát và binh lính với sự yểm trợ của trực thăng và thiết giáp mở chiến dịch tấn công vào các khu ổ chuột Penha và Complexo de Alemao để xử lý băng đảng tội phạm và ma túy. Cuộc đấu súng dữ dội nổ ra sau đó, khiến ít nhất 119 người chết, trong đó có 115 nghi phạm và 4 cảnh sát.

Quy mô và mức độ thương vong của chiến dịch khiến nhiều người Brazil bị sốc. Trong cuộc biểu tình, các gia đình xếp hàng chục thi thể trên đường phố, trong đó có những thi thể bị biến dạng và còn xuất hiện những vết thương do dao đâm.

Đám đông kêu gọi Thống đốc Rio de Janeiro Claudio Castro từ chức. Tòa án Tối cao, các công tố viên và nghị sĩ Brazil cũng đang yêu cầu ông Castro cung cấp thông tin chi tiết về cuộc đột kích.

"Đây là một vụ thảm sát", Barbara Barbosa, người làm giúp việc ở khu ổ chuột Penha, một trong hai khu bị lực lượng an ninh đột kích, nói.

"Chúng tôi có bị án tử hình không? Đừng giết chúng tôi nữa", nhà hoạt động Rute Sales, 56 tuổi, nói.

Người dân đứng quanh thi thể của những người thiệt mạng trong cuộc đột kích băng đảng ở Rio de Janeiro ngày 29/10. Ảnh: AP

Quan chức cảnh sát bang Felipe Curi nói rằng thi thể của nhiều nghi phạm được tìm thấy trong rừng, sau khi dân địa phương thay trang phục chiến đấu và giấu vũ khí của những người này đi. Ông Curi tuyên bố sẽ điều tra hành vi "phá hoại bằng chứng" này.

"Những người này trước đó mặc áo chống đạn và có vũ khí. Nhưng bây giờ nhiều người chỉ còn đồ lót hoặc quần đùi, trên người không còn vũ khí", ông Curi nói.

Chính quyền bang Rio de Janeiro cũng tuyên bố các nghi phạm bị tiêu diệt đều là những tay súng đã chống cự lực lượng an ninh.

Rio de Janeiro từng chứng kiến nhiều chiến dịch truy quét đẫm máu của cảnh sát. Hồi tháng 3/2005, khoảng 29 người thiệt mạng trong chiến dịch đột kích ở khu Baixada Fluminense. Cuộc đột kích vào khu ổ chuột Jacarezinho hồi tháng 5/2021 khiến 28 người chết.

Ngọc Ánh (Theo AP)