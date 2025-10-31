Người bình thường như em chẳng vội đi nhanh

Em là người gốc miền Tây, sinh năm 1988, sống và làm việc ở TP HCM, hy vọng định cư ở đây lâu dài.

Em bình thường như hai chữ "bình thường", có thể nấu ăn nhưng không quá xuất sắc, nhà cửa gọn gàng vừa đủ không đến nỗi kỹ tính. Em hơi thiên về nữ tính hơn là mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng hơi lý trí.

Em thích được ở nhà hơn đi ra ngoài lê la hàng quán, nhưng nếu thỉnh thoảng đi ra ngoài vào dịp đặc biệt, em cũng sẵn sàng. Nếu là du lịch cũng nên đi về những nơi yên tĩnh, nghỉ dưỡng, em không thích bãi biển đông người hay những thành phố xa hoa cùng tòa nhà chọc trời.

Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng, ngoại hình bình thường, hơi lùn xíu (1,52 m). Em chưa từng kết hôn, sẵn sàng tìm hiểu người từng kết hôn, nhưng phải chân thật mọi điều và tốt nhất là chưa có con. (Em xin lỗi nhưng em nghĩ mình không đủ bản lĩnh để xử lý những lần anh và gia đình cũ sum vầy dù biết đứa trẻ nào cũng cần có tình yêu thương của cha mẹ).

Em nghĩ vài dòng giới thiệu về bản thân như vậy khó đủ đầy để anh hình dung tổng quát về mình, nhưng em thấy tính tình và một con người không thể nào cảm nhận được qua một bức thư. Vì vậy, em mong mình có cơ hội nhiều hơn để trao đổi cùng anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ