Người bình luận trêu đùa 'dọa đánh bom' sân bay Long Thành bị triệu tập

Đồng NaiThấy thông tin trên mạng về chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành, nam thanh niên bình luận sẽ cho "bùm bùm".

Ngày 23/12, Công an Đồng Nai đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nam thanh niên bình luận trên mạng xã hội nội dung đe dọa khủng bố, gây mất an ninh trật tự tại sân bay Long Thành. Việc xử lý sẽ nhằm bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.

Trước đó, ngày 17/12, khi một tài khoản đăng thông tin về chuyến bay kỹ thuật đầu tiên đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành, nam thanh niên dùng tài khoản ẩn danh vào bình luận với nội dung: "Chuẩn bị một triệu đô cho tao, không thì tao cho bùm bùm cái sân bay".

Công an làm việc với nam thanh niên. Ảnh: Thái Hà

Phòng An ninh nội địa Công an Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã truy vết trên không gian mạng và tìm ra người bình luận trong chưa đầy 24 giờ.

Tại cơ quan an ninh, người này thừa nhận viết bình luận đe dọa khủng bố với mục đích "trêu đùa cho vui" và thừa nhận thiếu hiểu biết pháp luật, chưa lường hết được tính chất nguy hiểm cũng như hậu quả nghiêm trọng của hành vi.

Cơ quan công an giải thích cho người này hiểu mọi hành vi đe dọa khủng bố, dù dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả bình luận, chia sẻ, phát ngôn trên không gian mạng đều bị pháp luật nghiêm cấm và sẽ bị xử lý.

Phước Tuấn