Đám đông biểu tình ở thủ đô Tbilisi để phản đối cuộc bầu cử địa phương, nhiều người quá khích lao vào dinh tổng thống, đụng độ cảnh sát.

Biểu tình quy mô lớn nổ ra tại thủ đô Tbilisi, Gruzia, tối 4/10, sau khi kết thúc các cuộc bầu cử cấp địa phương trên cả nước. Các cuộc bầu cử này trước đó đã bị phe đối lập Gruzia tẩy chay một phần và phe này cũng tuyên bố sẽ tiến hành "cuộc cách mạng ôn hòa" để phản đối.

Tuy nhiên, đám đông biểu tình trở nên mất kiểm soát, khi nhiều người xông vào dinh Tổng thống Gruzia, đụng độ với cảnh sát, khiến lực lượng này dùng hơi cay, vòi rồng để đáp trả.

Cảnh sát dùng vòi rồng ngăn người biểu tình ở Tbilisi, Gruzia, ngày 4/10. Ảnh: AP

Bên ngoài đường phố, đụng độ giữa người biểu tình quá khích và lực lượng an ninh cũng diễn ra. Lực lượng hành pháp Gruzia điều nhiều xe phun vòi rồng để giải tán đám đông đang tìm cách dựng rào chắn trên đường phố. Nhiều người bịt mặt còn lao vào phá hoại, phóng hỏa các hàng quán.

Với gần 75% khu vực báo cáo kết quả bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử trung ương Gruzia cho biết đảng giấc mơ Gruzia cầm quyền đã giành được đa số ghế trong các cuộc bầu cử hội đồng thành phố. Ứng viên đảng cầm quyền cũng giành chiến thắng lớn trong các cuộc bầu cử thị trưởng.

Người biểu tình xông vào dinh Tổng thống Gruzia Người biểu tình xông vào dinh Tổng thống ở Tbilisi, Gruzia, ngày 4/10. Video: X/@EU_Made_Simple

Trước khi nổ ra biểu tình, chính quyền Gruzia tuyên bố sẽ có phản ứng cứng rắn với những người phản đối quá khích.

"Mọi cá nhân liên quan đến hành động bạo lực này sẽ bị truy tố", Thủ tướng Irakli Kobakhidze nói, thêm rằng chính phủ Gruzia đã chặn "âm mưu đảo chính do các cơ quan tình báo nước ngoài lên kế hoạch", nhưng không nói cụ thể.

Ông Kobakhidze cáo buộc các quan chức Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ "âm mưu lật đổ trật tự hiến pháp" ở Gruzia và kêu gọi đại sứ của khối này lên án tình trạng bất ổn, đồng thời cảnh báo đại diện của khối cũng phải chịu trách nhiệm.

Cuối năm ngoái, biểu tình quy mô lớn cũng nổ ra ở Gruzia sau khi đảng cầm quyền cáo buộc EU "đưa ra loạt lời lăng mạ" và lợi dụng quá trình đàm phán gia nhập liên minh để "tống tiền" nước này. Chính phủ Gruzia quyết định hoãn đàm phán gia nhập EU cho đến năm 2028, đồng thời từ chối mọi khoản tài trợ ngân sách từ liên minh.

Ngọc Ánh (Theo AFP, RT, Reuters)