Người biểu tình tràn vào Tháp Trump ở New York

Nhóm biểu tình tràn vào Tháp Trump ở New York, yêu cầu thả nhà hoạt động sinh viên người Palestine, khiến cảnh sát can thiệp và bắt gần 100 người.

Nhóm hơn 250 người thuộc tổ chức Tiếng nói Do Thái vì Hòa bình ngày 13/3 kéo tới tòa Tháp Trump ở New York, nơi gia đình ông Donald Trump sinh sống trước đây, để biểu tình yêu cầu thả Mahmoud Khalil, sinh viên người Palestine của Đại học Columbia bị cơ quan di trú Mỹ bắt.

Những người này mặc áo phông đỏ in dòng chữ "Người Do Thái yêu cầu ngừng cung cấp vũ khí cho Israel", chiếm giữ sảnh chờ ở tầng một tòa nhà và hô khẩu hiệu đòi trả tự do cho Khalil.

Cảnh sát New York chiều cùng ngày bắt đầu can thiệp để giải tán đám đông và bắt người biểu tình. Cảnh sát trong họp báo sau đó cho biết hơn 100 người bị bắt với cáo buộc xâm phạm trái phép, chống người thi hành công vụ.

100 người bị bắt vì biểu tình trong tòa nhà của ông Trump Đám đông biểu tình chiếm giữ sảnh chờ Tháp Trump ở New York, ngày 13/3. Video: X/Kristen Saloomey

Tiếng nói Do Thái vì Hòa bình cho hay họ là "tổ chức Do Thái cấp tiến phản đối chủ nghĩa phục quốc Do Thái lớn nhất thế giới". Tổ chức này đã triển khai nhiều cuộc biểu tình ở New York.

Nhóm này ra tuyên bố phản đối việc giới chức di trú Mỹ bắt sinh viên Khalil, kêu gọi "những người Do Thái có lương tâm cần đứng lên ngay bây giờ".

Khalil, sinh viên 30 tuổi, là người tổ chức các cuộc biểu tình tại Đại học Columbia kể từ khi chiến sự Hamas - Israel bùng phát ở Dải Gaza ngày 7/10/2023.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Khalil dự kiến tốt nghiệp vào tháng 5. Anh là thường trú nhân hợp pháp và đã kết hôn với công dân Mỹ, nhưng vẫn bị giới chức di trú bắt tại New York cuối tuần trước theo điều khoản hiếm được áp dụng trong luật nhập cư Mỹ, cho phép Ngoại trưởng trục xuất bất kỳ ai bị coi là có ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách đối ngoại của Mỹ.

Cảnh sát New York khiêng người biểu tình khỏi Tháp Trump ở New York ngày 13/3. Ảnh: AP

Đức Trung (Theo Guardian, Reuters, AP)