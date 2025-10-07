Người biểu tình tấn công nhà riêng Ngoại trưởng New Zealand

Một người biểu tình dùng xà beng phá cửa sổ nhà riêng của Ngoại trưởng Winston Peters, sau khi ông tuyên bố không công nhận Nhà nước Palestine.

Phát ngôn viên của Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters hôm nay cho biết ngoài đập phá cửa sổ, người biểu tình còn ghim dòng chữ "Chào mừng đến với thế giới thực" trước cửa ra vào của ngôi nhà. Mảnh kính vỡ đã văng vào chó cưng của gia đình, vì con vật ngủ ngay dưới cửa sổ khi xảy ra sự việc.

Ngoại trưởng Peters nói rằng không có mặt tại nhà khi đó, nhưng vợ ông và một vị khách đang ở bên trong.

"Hành vi này thật sự hèn nhát. Khi người biểu tình, blogger chính trị và các nghị sĩ cổ súy cho hành vi như vậy, đăng địa chỉ nhà riêng của chính trị gia lên mạng, hành động một cách ngu muội và cực đoan, thì kết cục đó là tất yếu. Toàn thể người dân New Zealand cần phải hết sức lo ngại về vấn đề trên", ông cho hay.

Cửa sổ nhà riêng của Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters bị đập vỡ hôm 6/10. Ảnh: Stuff

Cảnh sát trưởng Sunny Patel cho biết nghi phạm 29 tuổi đã tự thú hôm 6/10 và sẽ hầu tòa ngày 10/10. "Tôi biết những việc đang diễn ra đã gây lo lắng và bất bình đối với người dân. Cảnh sát công nhận quyền biểu tình hợp pháp, nhưng sẽ không dung túng khi có tài sản bị phá hoại", ông cho hay.

Ngoại trưởng Peters những ngày gần đây chịu áp lực từ các nhóm biểu tình và đảng đối lập, sau khi ông tuyên bố New Zealand sẽ không tiếp bước Australia, Anh và Canada trong việc công nhận Nhà nước Palestine. Hàng chục người biểu tình ủng hộ Palestine hồi tuần trước dựng lều bên ngoài nhà riêng của ông.

Bạo lực nhắm vào chính trị gia New Zealand hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, một số chính trị gia, đặc biệt là phụ nữ, phải đối mặt mối đe dọa và hành vi quấy rối ngày càng tăng những năm gần đây. Trong chiến dịch bầu cử năm 2023, nhiều ứng viên nói rằng họ bị tấn công, đột nhập nhà riêng và lăng mạ.

Huyền Lê (Theo Reuters, Guardian)