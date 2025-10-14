Người biểu tình Portland đạp xe khỏa thân phản đối chính quyền Trump

MỹNgười biểu tình ở Portland mặc những trang phục kỳ lạ, bán khỏa thân hoặc khỏa thân hoàn toàn, đạp xe trên đường phố để phản đối chính quyền.

Tại Portland, Đạp xe Khỏa thân Thế giới (World Naked Bike Ride) là sự kiện thường niên diễn ra vào mùa hè. Tuy nhiên, ban tổ chức cuối tuần qua tổ chức một sự kiện bất thường nhằm phản đối việc Tổng thống Trump điều Vệ binh Quốc gia đến thành phố.

"Niềm vui là một hình thức biểu tình. Ở bên nhau với sự tử tế, tôn trọng lẫn nhau cũng là một hình thức biểu tình", ban tổ chức thông báo về chuyến đạp xe bổ sung trên Instagram. "Bạn có quyền lựa chọn mặc nhiều hay ít".

Hàng trăm người đã hưởng ứng. Janene King, 51 tuổi, cho biết chuyến đạp xe này là "một cách biểu tình đặc trưng" của Portland. Bà đạp xe dưới trời mưa, nhiệt độ 12 độ C mà không mặc gì ngoài tất len, tóc giả và mũ.

"Chúng tôi hoàn toàn không muốn quân đội tiến vào thành phố của mình", bà nói. Có ít người khỏa thân hoàn toàn hơn bình thường, có thể do mưa lạnh, nhưng giống bà King, một số vẫn ở trần và chỉ đội mũ bảo hiểm khi đạp xe.

Người biểu tình mặc trang phục sặc sỡ, cởi trần đạp xe ở Portland, bang Oregon, Mỹ. Ảnh: AP

"Khỏa thân là lúc dễ tổn thương nhất. Và đó là điều chúng tôi muốn nói. Chúng tôi không sợ hãi", Elise, cư dân Portland, cho biết.

"Chính trị của chúng tôi là quan tâm đến nhau và coi đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta cần thể hiện tình người với nhau", Miles Thompson, người mặc trang phục hình quả chuối, cầm kèn trumpet, chia sẻ.

Người biểu tình trên cầu Burnside ở Portland, Mỹ, ngày 12/10, một số người khỏa thân nằm xuống mặt đất. Ảnh: AP

Portland, thuộc bang Oregon, là thành phố mới nhất chính quyền Trump nhắm đến trong chiến dịch trấn áp tội phạm, truy quét nhập cư. Thành phố đang chờ phán quyết của hội đồng phúc thẩm về việc liệu ông Trump có thể điều động quân đội đến đây hay không, sau khi một thẩm phán liên bang chặn lệnh đó vào ngày 5/10.

Portland vốn là nơi nổi tiếng với phong cách ăn mặc "độc, lạ", có phần lập dị so với các thành phố khác ở Mỹ. Những đám đông tụ tập ngày đêm bên ngoài trụ sở cơ quan nhập cư ở Portland những ngày gần đây đã mặc các trang phục hình ếch, kỳ lân, kỳ nhông, chuối... để bày tỏ tinh thần phản đối.

Sự kiện đạp xe khỏa thân đã được tổ chức tại thành phố này từ năm 2004. Có những năm sự kiện thu hút 10.000 người tham gia, ban tổ chức cho biết.

Đức Trung (Theo AP, NBC News)