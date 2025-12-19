Người biểu tình Minnesota 'thi gan' với đặc vụ ICE giữa giá rét

MỹNgười biểu tình Minnesota đối đầu với lực lượng ICE khi các đặc vụ bao vây một công trường để truy bắt hai công nhân nhập cư trên mái nhà.

Khi khoảng 20 đặc vụ ICE bao vây một ngôi nhà đang xây dựng ở Chanhassen, ngoại ô Minneapolis để bắt hai công nhân gốc Latin sáng 13/12, những tin nhắn khẩn cấp bắt đầu được gửi đi trong các nhóm chat chuyên theo dõi hoạt động truy quét nhập cư ở bang Minnesota.

Ngay sau đó, hàng chục nhà hoạt động vì quyền của người nhập cư kéo đến, mang theo chăn, túi sưởi, cà phê, thổi còi và la hét về phía các đặc vụ. Trên mái nhà đang xây dở, hai người đàn ông co ro giữa thời tiết âm độ, từ chối xuống theo lệnh của đặc vụ ICE.

Người công nhân cố thủ trên mái nhà tại công trường ở Chanhassen, ngoại ô Minneapolis, sáng 13/12. Ảnh: Sahan Journal

Cuộc đối đầu kéo dài hàng giờ trở thành cuộc "thi gan" vào một trong những ngày lạnh nhất năm tại bang nổi tiếng với mùa đông khắc nghiệt.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hai tuần trước triển khai chiến dịch truy quét nhập cư Metro Surge ở Minnesota, mô tả đây là một nỗ lực nhằm loại bỏ những tội phạm nguy hiểm nhất tại bang. Trong tháng 12, các đặc vụ nhập cư đã bắt hơn 670 người ở Minnesota, với hàng loạt vụ khiến dư luận chú ý.

Những người biểu tình đã tìm cách cản trở hoạt động truy quét của các đặc vụ liên bang. Trong những đêm gần đây, họ tập trung bên ngoài khách sạn nơi các đặc vụ lưu trú, tổ chức biểu tình ồn ào nhằm phá giấc ngủ của họ. Nhiều người bám theo xe của ICE, thổi còi hoặc cảnh báo trên các hội nhóm mỗi khi thấy đặc vụ ICE ra đường làm nhiệm vụ.

Trong cuộc đối đầu tại công trường ở Chanhassen ngày 13/12, ICE cho hay một trong hai công nhân là tội phạm bị kết án đang lưu trú bất hợp pháp mà họ đang truy tìm. ICE cho biết hai người này trèo lên mái nhà "không phải để làm việc mà để trốn tránh các đặc vụ".

Nhưng người biểu tình lại cho rằng hai công nhân trên mái nhà bị các đặc vụ ICE nhắm đến dựa vào vẻ ngoài của họ.

Khi căng thẳng leo thang, nhiều tiếng la ó bằng tiếng Tây Ban Nha vang lên. Một người biểu tình trao đổi với đặc vụ ICE, bày tỏ lo ngại chiến dịch truy quét ở Minnesota có thể phá hỏng nhiều năm hàn gắn niềm tin giữa người dân và lực lượng hành pháp sau vụ cảnh sát ghì chết người da màu George Floyd.

Đặc vụ ICE bao vây căn nhà đang xây tại Chanhassen, ngoại ô Minneapolis để truy bắt hai công nhân nhập cư. Ảnh: Minnesota Star Tribune

Một tiếng sau, một công nhân chấp nhận trèo xuống và được đưa đi bằng xe cứu thương. Người thứ hai vẫn quyết không chịu xuống, trong khi người biểu tình kéo đến ngày càng đông. Họ la lớn kêu gọi người đàn ông không xuống và dùng những tấm ván để che chắn gió lạnh.

Đến khoảng 13h, sau vài tiếng "thi gan" với người biểu tình, các đặc vụ ICE lên xe rời đi. Một người biểu tình cho biết một số đặc vụ đã mặc không đủ ấm. "Chúng tôi đã trụ lại lâu hơn họ", người này nói.

Ngay sau khi các đặc vụ rời đi, đám đông đã giúp người công nhân xuống mái nhà, quấn nhiều lớp chăn và cho anh ta ăn đồ nóng. Tối 13/12, ICE thông báo người đàn ông đầu tiên xuống mái đang trong quá trình bị trục xuất.

Bộ An ninh Nội địa (DHS), cho biết người đàn ông thứ hai, mục tiêu của chiến dịch, "vẫn lẩn trốn", đổ lỗi cho "nỗ lực liên tục của những kẻ bạo loạn và kích động nhằm phá hoại các hoạt động hành pháp".

Đức Trung (Theo Washington Post, WSJ, AP)