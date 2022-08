Người biểu tình hưởng thụ trong phủ tổng thống Iraq

Đám đông biểu tình ủng hộ giáo sĩ Moqtada al-Sadr xông vào phủ tổng thống Iraq và tận hưởng các tiện ích xa xỉ tại đây.

Các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra ở thủ đô Baghdad của Iraq hôm 29/8 sau khi giáo sĩ dòng Shiite quyền lực Moqtada al-Sadr tuyên bố dừng mọi hoạt động chính trị. Đám đông ủng hộ ông đã xông vào phủ tổng thống Iraq, trung tâm quyền lực của đất nước và tận hưởng các tiện ích xa hoa tại đây.

Những hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình nhảy xuống hồ bơi nô đùa, nằm giữa sảnh tòa nhà hay ngồi tận hưởng trên những bộ bàn ghế đắt tiền trong phòng tiếp khách.

Người biểu tình hưởng thụ trong cung điện chính phủ Iraq Người biểu tình nhảy xuống hồ bơi trong phủ tổng thống ở thủ đô Baghdad, Iraq, hôm 29/8. Video: Twitter/@shahokurdy.

Hành động của người biểu tình Iraq tương tự hình ảnh từ thủ đô Colombo, Sri Lanka tháng trước, khi đám đông phẫn nộ xông vào phủ tổng thống và văn phòng thủ tướng trong bối cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế và chính trị.

Các cuộc đụng độ vũ trang đã nổ ra ở Baghdad, khiến ít nhất 17 người chết, hơn 350 người bị thương. Giới chức an ninh cho hay các thành viên của Lữ đoàn Hòa bình, lực lượng dân quân do giáo sĩ Sadr lãnh đạo, đã đấu súng với lực lượng an ninh Iraq có nhiệm vụ bảo vệ Vùng Xanh.

Người biểu tình trong phủ tổng thống ở thủ đô Baghdad, Iraq, hôm 29/8. Ảnh: AFP.

Giáo sĩ Sadr là một trong những lãnh đạo tôn giáo có ảnh hưởng nhất ở Iraq, dù không giữ bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ. Ông thu hút ủng hộ bằng cách phản đối Mỹ và Iran gây ảnh hưởng lên chính trị Iraq.

73 nghị sĩ quốc hội thân giáo sĩ Sadr ngày 13/6 từ chức, khiến liên minh các đảng do Iran hậu thuẫn và Thủ tướng Nouri al-Maliki dẫn dắt tăng lên 130 ghế trong quốc hội.

Bế tắc chính trị giữa Sadr và các đối thủ Hồi giáo dòng Shiite, chủ yếu được Iran hậu thuẫn, khiến Iraq rơi vào vòng xoáy bạo lực, trong bối cảnh nước này đang chật vật hồi phục sau nhiều thập kỷ chiến tranh, xung đột và nạn tham nhũng.

Người biểu tình nhảy xuống hồ bơi trong phủ tổng thống ở thủ đô Baghdad, Iraq, hôm 29/8. Ảnh: AFP.

Ngọc Ánh (Theo Hindustan Times)