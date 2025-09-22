Người biểu tình đụng độ cảnh sát ở Philippines

Biểu tình tại Manila leo thang thành bạo lực khi những người đeo mặt nạ đụng độ cảnh sát chống bạo động, khiến hơn 100 người bị thương.

Cuộc biểu tình ở thủ đô Manila của Philippines hôm 21/9 leo thang thành bạo lực, khi một nhóm gồm khoảng 400 thanh niên bịt mặt đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

Nhóm thanh niên tìm cách phá hàng rào cảnh sát để tiến về phía Phủ Tổng thống Philippines vào buổi sáng. Họ ném gạch đá, chai lọ và chất cháy về phía lực lượng an ninh, đồng thời phóng hỏa một xe tải. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa được triển khai đến hiện trường dập lửa, nhanh chóng kiểm soát tình hình.

Đến chiều cùng ngày, người biểu tình tiếp tục tập hợp tại tuyến đường Mendiola, ném pháo sáng, gạch đá và đốt một xe cảnh sát. Lực lượng chống bạo động đáp trả bằng vòi rồng, hơi cay và thiết bị âm thanh tầm xa nhằm giải tán đám đông.

Nhóm thanh thiếu niên tấn công cảnh sát trên tuyến đường Mendiola ở thủ đô Manila hôm 21/9. Ảnh: PhilStar

Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Manila Philipp Ines cho biết khoảng 100 cảnh sát và người biểu tình bị thương. 20 người trong nhóm biểu tình đã bị bắt, trong đó có cả những đứa trẻ 11 tuổi.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chỉ đạo cảnh sát kiềm chế tối đa khi xử lý tình huống đối đầu người biểu tình, nhấn mạnh "không để ai bị thương".

Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla khẳng định chính phủ Philippines vẫn duy trì "khoan dung tối đa" với biểu tình ôn hòa, nhưng sẽ hành động cứng rắn nếu xuất hiện hành động bạo lực. "Chúng tôi ủng hộ người dân đòi hỏi trách nhiệm từ các quan chức, nhưng không chấp nhận hỗn loạn", ông nói.

Thị trưởng Manila Francisco Domagoso ra lệnh thực thi giờ giới nghiêm đối với thanh thiếu niên dưới 17 tuổi, bắt đầu từ 22h mỗi tối đến 4h hôm sau.

Làn sóng biểu tình ở Philippines tập trung vào phản đối tình trạng tham nhũng, trong đó nhiều người dân bày tỏ bức xúc với các dự án kiểm soát lũ lụt kém hiệu quả, làm thất thoát hàng tỷ USD ngân sách.

Giới chức Philippines ước tính khoảng 49.000 người đã tập trung tại Công viên Rizal ở thủ đô Manila và nhiều địa điểm khác để yêu cầu các quan chức công khai tài sản, ký cam kết minh bạch về ngân hàng, cũng như chịu trách nhiệm về những bất cập trong các dự án chống ngập.

Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) kêu gọi người dân bình tĩnh và tránh các hành vi nguy hiểm. Cơ quan này nhấn mạnh cam kết bảo vệ cả công chúng và người biểu tình, đồng thời sẽ buộc mọi trường hợp gây rối chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quyền tư lệnh PNP Jose Melencio Nartatez nói vấn nạn tham nhũng là bức xúc chung của đất nước, đặc biệt là đối với những dự án chống ngập. Ông lưu ý rằng cảnh sát "vừa là nạn nhân của tình trạng ngập lụt, vừa phải trực tiếp ứng phó hậu quả". Tuy nhiên, ông cảnh báo những hành động bạo lực không chỉ gây nguy hại đến tính mạng cảnh sát và người dân, mà còn làm suy yếu thông điệp quan trọng của cuộc biểu tình.

Thanh Danh (Theo PhilStar, PNA, ABS-CBN)