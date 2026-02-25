Người bị thu hồi đất được mua nhà xã hội không cần bốc thăm

Chính phủ bổ sung nhóm người bị thu hồi đất được mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm hay đáp ứng điều kiện nhà ở, thu nhập.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.15 về một số cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, có quy định mới mở rộng nhóm mua nhà xã hội không cần bốc thăm.

Nhóm này bao gồm hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh để phát triển kinh tế - xã hội nhưng chưa được bồi thường bằng nhà ở, đất ở. Họ được ưu tiên mua, thuê mua nhà xã hội không phải bốc thăm và không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, thu nhập.

Theo quy định hiện hành, nhóm ưu tiên sẽ được bố trí mua nhà xã hội đến khi hết số lượng được bán trong dự án mà không cần bốc thăm. Nhóm này gồm người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ; người khuyết tật; người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua; nữ giới.

Các trường hợp còn lại không thuộc nhóm ưu tiên sẽ phải bốc thăm để có suất mua nhà nếu tổng số hồ sơ đăng ký hợp lệ nhiều hơn nguồn cung mở bán. Họ cần đáp ứng điều kiện về mức thu nhập bình quân mỗi tháng tối đa 20 triệu đồng với cá nhân. Tương ứng với mức này, tổng thu nhập tối đa với hai vợ chồng là 40 triệu đồng một tháng.

Khu nhà ở xã hội Định Hòa, phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ). Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài ra, nghị quyết mới cũng gỡ vướng cho các dự án đầu tư nhà xã hội cho lực lượng vũ trang nhân dân. Với vị trí khu đất chưa có hoặc chưa phù hợp quy hoạch đô thị và nông thôn, việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà xã hội được áp dụng theo quy định về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển loại hình này.

Tại các thành phố hoặc phường thuộc tỉnh, nhà xã hội cho lực lượng vũ trang là loại hình chung cư. Với các khu vục còn lại, HĐND cấp tỉnh sẽ quyết định loại hình.

Nghị quyết cũng nêu nhóm lao động hợp đồng không xác định thời hạn làm việc tại các đơn vị công an được mua, thuê mua, thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Thời gian qua, Chính phủ liên tục tháo gỡ chính sách về phát triển nhà xã hội, nới lỏng các quy định về điều kiện thụ hưởng nhằm tăng khả năng tiếp cận cho người dân. Hai nghị quyết về một số cơ chế đặc thù phát triển loại hình này liên tiếp được ban hành, góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ nhiều vướng mắc cho chủ đầu tư.

Đầu năm nay, Bộ Công an cũng có hướng dẫn về trường hợp người lao động không có hợp đồng làm việc. Nếu họ có giấy tờ thể hiện thu nhập, công an cấp xã có thể căn cứ vào đó để xác nhận. Trường hợp không có chứng từ, người dân được áp dụng hình thức tự kê khai và cam kết, giúp tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình làm thủ tục.

Tính đến cuối 2025, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 657.000 căn, trong đó gần 170.000 căn đã hoàn thành, hơn 134.000 căn đang thi công và trên 354.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Quy mô này tương đương 62% chỉ tiêu đề án xây một triệu căn đến 2030.

