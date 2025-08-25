Người bị Mỹ trục xuất nhầm tiếp tục bị ICE bắt

Kilmar Abrego Garcia, người từng bị chính quyền Mỹ trục xuất nhầm và vừa được đoàn tụ với gia đình, lại bị ICE bắt khi đến làm thủ tục trình diện.

Luật sư của Kilmar Abrego Garcia cho biết người đàn ông này bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) giữ lại sau khi tới trình diện ngày 25/8. Garcia tuần trước vừa được trả tự do và đoàn tụ với gia đình ở Mỹ sau 160 ngày xa cách vì bị chính quyền Tổng thống Donald Trump trục xuất nhầm sang El Salvador hồi tháng 3.

Sau nhiều lần đấu tranh, Garcia được đưa về Mỹ hồi tháng 6, nhưng lập tức bị giam với cáo buộc buôn người ở Tennessee, điều mà anh phản bác. Giới chức Mỹ hôm 22/8 trả tự do cho Garcia, với điều kiện anh phải tới trình diện với văn phòng ICE ở Baltimore, bang Maryland.

Những cuộc trình diện này mang tính thông lệ và cập nhật hồ sơ, nhưng luật sư của Garcia trước đó đã dự đoán người đàn ông này sẽ bị ICE bắt trong quá trình đó sau khi anh từ chối một thỏa thuận nhận tội cuối tuần trước.

Theo các luật sư, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề nghị rằng nếu Garcia nhận tội với các cáo buộc ở Tennessee và thụ án, anh có thể được trục xuất về Costa Rica và chính phủ nước này sẽ để anh sống như một người tự do ở đó.

"Không cần thiết phải đưa anh ấy vào cơ sở giam giữ của ICE. Lý do duy nhất họ đưa anh ấy vào cơ sở giam giữ là để trừng phạt" vì đã khước từ thỏa thuận nhận tội, Simon Sandoval-Moshenberg, một trong những luật sư của Garcia, nói.

Động thái của ICE được thực hiện sau khi chính quyền Trump thông báo dự định trục xuất Garcia sang Uganda.

Kilmar Abrego Garcia (áo trắng ở giữa) rời nhà tù hạt Putnam ở Tennessee ngày 22/8. Ảnh: AP

Luật sư Sandoval-Moshenberg cho biết đã hỏi các sĩ quan ICE lý do bắt Garcia và không nhận được phản hồi. ICE cũng không cung cấp thông tin về nơi Garcia sẽ đến.

"Việc họ coi Costa Rica như 'củ cà rốt' còn Uganda như 'cây gậy' nhằm ép Garcia nhận tội là minh chứng rõ ràng cho thấy họ đang lợi dụng hệ thống nhập cư, một động thái hoàn toàn vi hiến", luật sư Sandoval-Moshenberg nói.

Theo Sandoval-Moshenberg, Garcia đã đệ đơn kiện mới lên tòa án ở Maryland nhằm đảm bảo bản thân không bị trục xuất khỏi Mỹ trong lúc chờ đợi thủ tục nhập cư. Đơn kiện phản đối việc trục xuất Garcia sang Uganda hoặc bất kỳ quốc gia nào khác cho đến khi anh được xét xử công bằng.

Trước khi trình diện ICE, Garcia đã phát biểu trước truyền thông và những người ủng hộ.

"Tôi là Kilmar Abrego Garcia và tôi muốn các bạn nhớ điều này, nhớ rằng tôi đã được tự do và được đoàn tụ với gia đình. Đây là một phép màu. Cảm ơn Chúa và cảm ơn cộng đồng", Garcia nói.

Chính quyền Trump đã nhiều lần cáo buộc Garcia là thành viên băng đảng MS-13 khét tiếng. Tuy nhiên, các luật sư của Garcia phản đối cáo buộc, cho biết người đàn ông này đã nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ khi mới 16 tuổi để trốn tránh bạo lực băng đảng ở El Salvador.

Ngọc Ánh (Theo NBC, AP, ABC)