Người béo phì có nguy cơ bị Mỹ từ chối cấp visa

Các đại sứ quán Mỹ được yêu cầu hạn chế cấp visa cho đương đơn có vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh béo phì, để giảm gánh nặng ngân sách khi họ đến Mỹ.

Hãng thông tấn AP ngày 12/11 dẫn công điện được Bộ Ngoại giao Mỹ gửi các đại sứ quán và lãnh sự quán cuối tuần trước, trong đó yêu cầu siết chặt thẩm định việc cấp visa cho những người mắc bệnh mãn tính hoặc có nguy cơ cần điều trị y tế tốn kém.

Văn bản này nêu nhiều bệnh lý có thể khiến chi phí chăm sóc sức khỏe của đương đơn khi đến Mỹ lên đến "hàng trăm nghìn USD", bao gồm các bệnh tim mạch, hô hấp, ung thư, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa, bệnh thần kinh và sức khỏe tâm thần. Chỉ thị cũng đề cập đến bệnh béo phì như một yếu tố y tế cần cân nhắc khi cấp visa cho đương đơn.

"Ứng viên có đủ khả năng tài chính để tự trang trải chi phí điều trị trong suốt cuộc đời mà không xin trợ cấp công hay sử dụng dịch vụ y tế dài hạn do chính phủ chi trả hay không?", Bộ Ngoại giao Mỹ nêu nguyên tắc xét duyệt cho các nhân viên lãnh sự trong chỉ thị mới.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott xác nhận với Fox rằng chỉ thị này có thật. Ông lý giải đây là cách chính phủ bảo đảm hệ thống nhập cư "không trở thành gánh nặng cho người nộp thuế Mỹ". Người nhập cư không thường trú thường không có bảo hiểm y tế và Mỹ hiện không có quy định nào bắt buộc những đương đơn xin visa lao động như H-1B phải có bảo hiểm.

Hành khách quốc tế nhập cảnh vào Mỹ tại sân bay Miami ngày 9/6. Ảnh: AP

Chỉ thị mới được ban hành giữa lúc Tổng thống Donald Trump khôi phục và mở rộng việc áp dụng điều khoản "gánh nặng xã hội", quy định có từ hơn 100 năm trước, cho phép từ chối visa hoặc tư cách cư trú nếu đương đơn bị đánh giá là "có khả năng phải dựa vào trợ cấp chính phủ". Một tài liệu ngoại giao hồi tháng 1 cũng nhấn mạnh rằng quyết định cấp visa hay từ chối "tùy thuộc vào nhận định của viên chức lãnh sự".

Các viên chức được yêu cầu đánh giá toàn diện từng hồ sơ, xem xét tổng thể hoàn cảnh của đương đơn, và đánh giá liệu họ có khả năng trở thành gánh nặng tài chính khi đến Mỹ hay không. Chỉ thị nhấn mạnh không có ranh giới tuyệt đối và mọi yếu tố như tuổi tác, sức khỏe, tình trạng gia đình, kỹ năng, tài chính, trình độ tiếng Anh và lịch sử sử dụng trợ cấp đều phải được tính đến.

Theo giới chuyên gia, bệnh béo phì bị đưa vào danh mục rủi ro vì liên quan trực tiếp đến nhiều bệnh mạn tính đắt đỏ như tiểu đường Type 2, tim mạch, huyết áp cao, đột quỵ và các chứng viêm mạn tính.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng lưu ý rằng béo phì mới "báo hiệu nguy cơ" và không phải trường hợp nào cũng dẫn đến hệ lụy phải điều trị y tế với chi phí lớn. Bên cạnh đó, người xin nhập cảnh vào Mỹ cũng thường được yêu cầu khám sức khỏe với bác sĩ được chỉ định, nhằm sàng lọc bệnh truyền nhiễm và kiểm tra lịch sử tiêm chủng. Song chỉ thị mới mở rộng phạm vi xét duyệt, yêu cầu lãnh sự quán có thể yêu cầu xem xét chứng từ tài chính, tài sản, tài khoản ngân hàng, quỹ hưu trí và các nguồn tài chính khác của đương đơn.

AP cho biết hướng dẫn này được gửi đến tất cả các cơ quan ngoại giao Mỹ trên toàn cầu, và có thể khiến việc cấp visa, cả định cư lẫn không định cư, trở nên khó khăn hơn với những người có thu nhập thấp, người cao tuổi hoặc người mắc bệnh mãn tính. Trong khi đó, giới chức Mỹ khẳng định thay đổi này chỉ áp dụng cho visa định cư, không áp dụng với visa ngắn hạn B-2 dành cho thăm thân hoặc điều trị y tế.

Thanh Danh (Theo AP, Fox)