Người bệnh TP HCM than bệnh viện thiếu chỗ gửi xe, nhà vệ sinh chưa sạch

Tỷ lệ hài lòng của người bệnh tại TP HCM năm 2025 tăng ở hầu hết hạng mục, song bệnh viện vẫn quá tải, thiếu bãi gửi xe, ít ghế chờ và nhà vệ sinh chưa sạch.

Sở Y tế TP HCM vừa báo cáo UBND thành phố kết quả triển khai Đề án Đo lường chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, tổng hợp từ hơn 61.500 phản hồi ngoại trú, 45.300 phản hồi nội trú, 8.600 ý kiến của sản phụ và khoảng 15.000 lượt đánh giá thủ tục hành chính. Phần lớn nhóm khảo sát ghi nhận mức hài lòng tăng so với năm ngoái.

Người bệnh nội trú đạt 96,58% hài lòng, tăng nhẹ so với 2024, còn ngoại trú đạt 95,94%. Nhóm sản phụ có mức hài lòng cao nhất, tới 99,02%. Riêng dịch vụ liên quan thủ tục hành chính chỉ đạt 89,29%, thấp nhất trong các hạng mục đánh giá.

Phần lớn bệnh viện đáp ứng kỳ vọng của người bệnh ngoại trú, với 5 đơn vị đạt tỷ lệ hài lòng tuyệt đối 100%, song một số nơi vẫn bị phản ánh thiếu bãi giữ xe, ít ghế chờ vào giờ cao điểm, nhà vệ sinh chưa sạch, có mùi hôi, cơ sở vật chất chưa đồng bộ. Người bệnh cũng phàn nàn về thời gian chờ ở khâu đăng ký, khám bệnh và nhận thuốc. Với người bệnh nội trú, đa số đánh giá tích cực về quy trình và thủ tục, song vẫn có trường hợp phải chờ lâu khi làm thủ tục nhập viện hoặc nhận giấy xuất viện.

Khảo sát các bà mẹ sinh con ghi nhận những khó khăn như mệt sau sinh, thiếu sữa những ngày đầu hoặc ngại cho con bú. Các bệnh viện đã tăng cường tư vấn, truyền thông và hướng dẫn kỹ thuật thông tắc tia sữa, mát xa để hỗ trợ sản phụ. Ở nhóm thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng kỳ vọng, gây bất tiện khi làm giấy tờ.

Cơ sở vật chất xuống cấp ở một bệnh viện tuyến cuối của TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Để khắc phục, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện tiếp tục rà soát và rút gọn quy trình thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người dân khi đến khám chữa bệnh. Ngành y tế khuyến khích người bệnh đăng ký khám trực tuyến, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phân luồng, điều phối để giảm tình trạng quá tải vào giờ cao điểm.

Hệ thống cơ sở vật chất, đặc biệt là nhà vệ sinh và khu chờ, sẽ được cải tạo và giám sát chặt để nâng cao chất lượng phục vụ. Các hoạt động hỗ trợ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ tiếp tục được duy trì, tăng cường tư vấn trực quan, thực hành và các chương trình truyền thông tại bệnh viện.

Ngành y tế cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng khảo sát, đa dạng hình thức truyền thông, công khai kết quả và hiệu quả cải tiến để người dân nắm rõ. Các giải pháp này nhằm nâng mức hài lòng của người bệnh trong thời gian tới.

Lê Phương