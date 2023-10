Người bệnh được chạy thận tại Cần Giờ

Sở Y tế TP HCM vừa phê duyệt kỹ thuật chạy thận tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ, giúp người bệnh trong khu vực không phải di chuyển hàng chục km vào thành phố.

Ngày 10/10, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng, cho biết hiện đã có 16 trong tổng số 41 người bệnh bị suy thận, ngụ tại huyện Cần Giờ, huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) và các khu vực lân cận thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đăng ký chạy thận tại Cần Giờ.

Đơn vị chạy thận do Bệnh viện Lê Văn Thịnh hỗ trợ triển khai tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ, dự kiến chính thức hoạt động tuần sau. Bệnh viện cử nhân viên y tế có kinh nghiệm về chạy thận trực tiếp phụ trách và quản lý vận hành hệ thống R.O, đảm bảo an toàn người bệnh chạy thận tại Cần Giờ.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (mặc áo vest), trình bày về đơn vị chạy thận với các thành viên Hội đồng thẩm định của Sở Y tế. Ảnh: Xuân Bình

Cần Giờ là huyện duy nhất giáp biển ở TP HCM, nằm phía đông nam, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km đường bộ. Trong đó, Thạnh An là một trong 6 xã thuộc huyện Cần Giờ, cũng là xã đảo duy nhất của thành phố, cách trung tâm huyện khoảng 8 km với khoảng 5.000 dân.

Những năm qua, nhiều bệnh nhân suy thận mạn ở Cần Giờ phải vào các bệnh viện ở nội thành để chạy thận. Bệnh nhân ở xã đảo Thạnh An gặp khó khăn hơn, phải tốn 25 giờ đi và về cho một lần chạy thận, một tuần ba lần. Họ phải nhờ người thân đưa lên ghe vượt biển vào thị trấn Cần Thạnh thuê trọ ngủ qua đêm, đến rạng sáng bắt xe đò đến bệnh viện chạy thận. Không ít người phải bỏ điều trị giữa chừng.

Ông Thượng đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Lê Văn Thịnh trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chạy thận. Sở tiếp tục làm việc với Bảo hiểm xã hội TP HCM để đảm bảo cho người bệnh được hưởng các chế độ thanh toán bảo hiểm y tế, yên tâm điều trị.

Việc triển khai kỹ thuật chạy thận nằm trong Đề án Củng cố và nâng cao năng lực y tế huyện Cần Giờ giai đoạn từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo của ngành y tế TP HCM, góp phần khởi động lộ trình hình thành trở lại Bệnh viện Cần Giờ.

Hiện, TP HCM có 4 quận, huyện chỉ có Trung tâm y tế, không có bệnh viện (quận 3, 5, 10 và huyện Cần Giờ). Theo kế hoạch, một trong 4 địa phương này cần sớm hình thành trở lại loại hình bệnh viện là huyện Cần Giờ, do những đặc điểm rất đặc thù như ở xa trung tâm thành phố, xung quanh Trung tâm Y tế huyện không có các bệnh viện thành phố như ở quận 3, 5 và 10.

Quầy tiếp nhận bệnh nhân đến chạy thận tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ. Ảnh: Xuân Bình

Sở Y tế tiếp tục kêu gọi các bệnh viện tiếp tục tình nguyện đăng ký hỗ trợ nguồn lực để Cần Giờ sớm hình thành trở lại loại hình bệnh viện đa khoa nhằm cung ứng đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật thiết yếu, điều trị các bệnh lý phổ biến cho người dân Cần Giờ tốt hơn.

Một năm qua, Sở đưa bác sĩ trẻ tình nguyện luân phiên có thời hạn, chăm sóc sức khỏe người dân xã đảo Thạnh An. Sở cũng đề xuất triển khai tàu cứu thương đường thủy để cấp cứu cho người dân ở huyện Cần Giờ và các vùng lân cận. Từ trước đến nay, người dân Thạnh An khi cần phải liên hệ ca nô của UBND xã để đưa người bệnh vào đất liền, dễ gặp nguy hiểm khi sóng to gió lớn, đôi khi bị chậm trễ thời gian vàng cấp cứu gây nguy hiểm tính mạng.

Lê Phương