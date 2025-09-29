Người bay chui thiệt mạng khi trốn trong khoang càng đáp

MỹNhân viên sân bay Charlotte, bang Bắc Carolina, phát hiện thi thể một người đi lậu vé trong khoang càng đáp của máy bay American Airlines.

Đội bảo dưỡng máy bay tại sân bay quốc tế Charlotte Douglas, bang Bắc Carolina, khi kiểm tra khoang càng đáp của máy bay thuộc hãng American Airlines vào sáng 28/9 đã phát hiện thi thể một người đàn ông. An ninh sân bay đã chuyển vụ án cho đội điều tra hình sự của cảnh sát hạt Charlotte-Mecklenburg.

Cảnh sát địa phương cho biết chuyến bay của American Airlines khởi hành từ châu Âu, song không tiết lộ cụ thể địa điểm xuất phát. Danh tính nạn nhân chưa được công bố. Truyền thông Mỹ mô tả đây là trường hợp "đi lậu vé".

Máy bay American Airlines đỗ trên đường băng tại sân bay LaGuardia, New York, tháng 1/2023. Ảnh: AP

Hãng hàng không Mỹ đã xác nhận sự việc, cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra. Ban quản lý Charlotte Douglas bày tỏ "vô cùng đau buồn" về sự việc, khẳng định mọi hoạt động của sân bay vẫn diễn ra bình thường.

John Nance, nhà phân tích hàng không của đài ABC, nói hành động ẩn nấp trong khoang càng đáp là cực kỳ nguy hiểm, với rủi ro tử vong. Nếu máy bay đạt độ cao hơn 10.000 m, người trốn trong khoang chịu nhiệt độ xuống tới - 50°C, thiếu oxy, dễ dẫn tới tổn thương não hoặc tử vong sau vài giờ.

Các vụ bay chui thỉnh thoảng vẫn xảy ra trên thế giới, song phần lớn kết thúc bi thảm. Đầu năm nay, giới chức Mỹ tìm thấy hai thi thể trong khoang càng đáp máy bay JetBlue khi hạ cánh ở bang Florida. Tháng 12/2024, một trường hợp tương tự được ghi nhận trong chuyến bay United Airlines, khởi hành từ Chicago và hạ cánh ở Hawaii.

"Những trường hợp sống sót là cực hiếm và chủ yếu nhờ may mắn", Nance nhận định.

Năm 2022, một người đàn ông Kenya được tìm thấy sống sót trong khoang càng trước của máy bay chở hàng Nam Phi đến Hà Lan. Năm 2021, cũng có một trường hợp sống sót sau khi nấp trong khoang càng đáp máy bay từ Guatemala tới Florida.

Thanh Danh (Theo NPR, ABC, CBS)