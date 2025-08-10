TP HCMÔng Trương Quang Dũng - 66 tuổi, làm bảo vệ một tiệm spa - miệt mài cầm cọ, tìm niềm vui qua những bức tranh sau giờ mưu sinh.

Người bảo vệ mê vẽ tranh ở TP HCM

Vốn sinh ra ở Quảng Ngãi, ông Trương Quang Dũng trải qua nhiều thăng trầm trước khi làm công việc bảo vệ. Niềm say mê hội họa đã hình thành từ thuở thanh niên, song vì áp lực mưu sinh, ông buộc lòng tạm gác lại giấc mơ cầm cọ. Trong hai năm công tác tại một cơ sở thẩm mỹ, ông quyết định cho phép bản thân sống lại với tình yêu hội họa từng bị bỏ quên.

Mỗi ngày, sau khi hoàn thành công việc, ông dành những giờ phút hiếm hoi để hòa mình vào thế giới của màu sắc và những nét cọ, biến góc làm việc thành không gian nghệ thuật. Khâm phục trước tài năng của người bảo vệ, một người khách tặng bộ đồ nghề vẽ tranh sơn dầu, tiếp thêm động lực để ông tiếp tục sáng tạo.

Công việc của ông bắt đầu lúc 8h, nhưng ông luôn đến sớm ít nhất 20 phút để lau dọn, sau đó mới kê giá vẽ. Dù bận rộn, ông vẫn biết cách hài hòa giữa trách nhiệm và sở thích. Đam mê của ông được đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ, nhiều khách hàng yêu thích và đặt mua.

"Tôi vẽ không phải vì tiền bạc mà là để tìm thấy sự thư thái và niềm vui. Mong ước lớn nhất của tôi đơn giản là có đủ sức khỏe để tiếp tục cầm cọ", ông Dũng nói.

Quế Chi - Công Khang