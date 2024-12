Người báo tin về nghi phạm giết CEO Mỹ có thể nhận thưởng 60.000 USD

Một nhân viên tại McDonald's có thể lĩnh 60.000 USD tiền thưởng vì đã nhận ra nghi phạm Luigi Mangione và gọi điện báo tin cho cảnh sát đến bắt.

Trong 5 ngày truy tìm sát thủ bắn chết Brian Thompson, CEO công ty bảo hiểm y tế UnitedHealthcare, trên đường phố New York, các cơ quan hành pháp Mỹ đã treo thưởng 60.000 USD cho ai cung cấp được thông tin giúp bắt nghi phạm.

Khoản thưởng này gồm 50.000 USD từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và 10.000 USD từ Đội phòng chống tội phạm của Sở Cảnh sát New York (NYPD).

Số tiền thưởng trên có thể sẽ được trao cho một nhân viên tại cửa hàng McDonald's ở thị trấn Altoona, bang Pennsylvania. Nhân viên này khi nhận ra một khách hàng giống với ảnh truy nã của giới chức đã gọi điện báo tin cho cảnh sát, giúp lực lượng này bắt được nghi phạm Luigi Mangione, 26 tuổi.

Tuy nhiên, quá trình nhận thưởng của nhân viên trên sẽ mất thời gian cũng như có sự khác biệt ở cấp địa phương và liên bang. Các cơ quan liên bang yêu cầu nghi phạm phải bị tòa kết án, sau đó mới trả tiền thưởng cho người báo tin. Trong khi đó, các đơn vị phòng chống tội phạm địa phương có thể trao thưởng ngay cho người báo tin khi nghi phạm bị bắt.

Nghi phạm Luigi Mangione tại phiên tòa ở Hollidaysburg, bang Pennsylvania, Mỹ, ngày 10/12. Ảnh: AP

Đối với trường hợp của Mangione, cảnh sát New York yêu cầu nghi phạm phải bị kết án mới trao thưởng cho người dân, nhưng đã nâng mức thưởng lên 10.000 USD so với mức thông thường chỉ 3.500 USD. Người báo tin không nhất thiết phải là cư dân New York, cũng không phải chủ động gọi cho NYPD để lĩnh thưởng.

"Người báo tin cho chúng tôi ở Pennsylvania sẽ đủ điều kiện lĩnh thưởng", NYPD khẳng định.

Đối với cấp liên bang, FBI yêu cầu người báo tin về nghi phạm Mangione phải được một cơ quan điều tra đề cử nhận thưởng và sau đó ủy ban liên ngành sẽ xem xét vấn đề này cũng như mức thưởng.

Boston Globe năm 2011 đưa tin FBI đã thưởng hai triệu USD cho một phụ nữ từ Iceland vì cung cấp thông tin giúp bắt ông trùm băng đảng James "Whitey" Bulger.

Năm 1998, FBI thưởng một triệu USD cho David Kaczynski, em trai của tội phạm khủng bố Theodore Kaczynski, vì cung cấp thông tin giúp bắt kẻ sát nhân khét tiếng này. David khi đó cho biết dành khoản tiền này bồi thường cho gia đình các nạn nhân bị anh trai mình hại.

Khoảnh khắc CEO công ty Mỹ bị bắn chết từ sau lưng Khoảnh khắc CEO Brian Thompson bị bắn chết trên đường phố New York ngày 4/12. Video có cảnh bạo lực, độc giả cân nhắc trước khi xem. Video: CNN

Nghi phạm Mangione ngày 4/12 bắn chết Thompson ngay trên đường phố New York, dường như do bất mãn với ngành bảo hiểm y tế Mỹ. Sau 5 ngày lẩn trốn, Mangione bị bắt ở thị trấn Altoona, cách New York khoảng 500 km.

Thẩm phán Pennsylvania không cho phép Mangione nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại sau khi các công tố viên cho rằng nghi phạm quá nguy hiểm. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra ngày 30/12 và Mangione có thể bị di lý tới New York để tiếp tục điều tra, xét xử.

Ngọc Ánh (Theo Washington Post, NY Post, AP)