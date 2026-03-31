Người Bangladesh xếp hàng dài chờ mua xăng

Khủng hoảng năng lượng đẩy hàng nghìn người dân tại thủ đô Dhaka vào cảnh chờ đợi nhiều giờ để mua lượng xăng nhỏ giọt.

Dòng người xếp hàng tại các trạm xăng ở Dhaka bắt đầu từ khi mặt trời chưa mọc. Những chiếc xe máy xếp thành hàng dài, người lái ngồi gục xuống trong sự thất vọng. Mùi xăng thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với bụi bẩn và sự sốt ruột.

8h sáng, dòng xe trước trạm xăng trên đường Mirpur kéo dài quanh khu phố, len lỏi qua các quán trà và cửa hàng đóng cửa. Nhiều người cho biết họ đã xếp hàng hơn một tiếng, trong khi số khác kể hôm qua đành ra về tay không.

Hàng dài người dân xếp xe máy, ôtô dọc các dãy phố chờ mua xăng, dầu tại thủ đô Dhaka, Bangladesh, cuối tháng 3/2026. Ảnh: Anadolu

Anh Parvez Ashraf, tiểu thương bán đồ nhựa, nói đã có mặt từ sáng sớm. Trải qua nhiều giờ xếp hàng, anh mua được lượng xăng trị giá 300 taka (2,45 USD), đủ dùng trong một, hai ngày.

Cảnh tượng tương tự diễn ra ở khắp thủ đô Dhaka, từ Mohammadpur đến Jatrabari. Các trạm xăng bắt đầu áp dụng chính sách bán theo định mức, đẩy người đi làm, nhân viên giao hàng và giới tài xế vào cảnh chờ đợi.

Sự khan hiếm này được các chủ trạm xăng lý giải là do đứt gãy chuỗi cung ứng vì căng thẳng ở Trung Đông. Cuộc khủng hoảng tác động trực tiếp đến Bangladesh, quốc gia vốn phải nhập khẩu tới 63% năng lượng từ khu vực vùng Vịnh. Các nhà điều hành cho biết họ đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu, ngay cả khi các tuyên bố chính thức khẳng định điều ngược lại.

"Tôi cần xăng hàng ngày cho công việc của mình", anh Rafiqul Alam, một nhân viên bán hàng, nói khi đứng canh chiếc xe máy trong hàng dài gần như không nhúc nhích sau 30 phút. "Nếu hôm nay không đổ được xăng, ngày mai tôi đành nghỉ làm tiếp để ra đây xếp hàng", anh nói.

Những người làm việc trong ngành vận tải dường như bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các phương tiện chạy bằng khí nén (CNG) và xe buýt gặp áp lực lớn khi tình trạng thiếu hụt lan rộng. Các tài xế xe công nghệ cũng phải cắt giảm số chuyến đi. Sultan Ahmed, một tài xế công nghệ của hãng Pathao, nói rằng những người như anh "không thể duy trì cuộc sống với tình trạng thiếu nhiên liệu này". "Chỉ cần không đổ đầy bình hôm nay, tôi mất kế sinh nhai cả tuần", anh nói.

Người dân tại tại thủ đô Dhaka, Bangladesh sử dụng điện thoại "giết" thời gian trong khi chờ mua xăng, cuối tháng 3/2026. Ảnh: Anadolu

Về phía cung ứng, các chủ trạm xăng cũng đang chịu áp lực. Truyền thông địa phương trích dẫn một số nguồn tin trong ngành cho biết sự gián đoạn nguồn cung và các nút thắt logistic đã buộc họ phải phân phối nhiên liệu theo định mức.

Ông Md Nazmul Haque, Chủ tịch Hiệp hội các chủ trạm xăng Bangladesh, cho biết họ không nhận được nguồn cung dầu theo đúng nhu cầu và dự kiến.

Để đối phó với cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng, chính phủ đã tăng cường nhập khẩu. Gần đây, Bangladesh đã duyệt việc mua khoảng 300.000 tấn dầu diesel để đáp ứng nhu cầu năng lượng cấp thiết.

Nhưng việc tăng cường nhập khẩu đi kèm với tăng chi phí.

Các chuyên gia năng lượng cảnh báo rằng ngân sách để nhập khẩu nhiên liệu của Bangladesh sẽ tăng đáng kể trong những tháng tới, do áp lực giá cả toàn cầu và nhu cầu trong nước. "Điều này có thể chuyển sang người tiêu dùng, trực tiếp thông qua giá nhiên liệu cao hơn hoặc gián tiếp gây lạm phát trong vận tải và hàng hóa," chuyên gia năng lượng Badrul Imam nói với Anadolu.

Tại trạm xăng Mirpur, dòng người vẫn nhích từng chút một. Một người đi xe máy nhìn đồng hồ. Một người khác gọi điện cho văn phòng báo rằng anh ta sẽ đến muộn. Người thứ ba chỉ ngồi im lặng, nhìn chằm chằm vào vòi bơm xăng như thể đang cầu mong nó hoạt động nhanh hơn.

Minh Phương (Theo Anadolu)